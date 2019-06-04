賀一航兒子曝爸爸生前「最後打氣訊息」　心痛：不會再有人跟我說加油了

記者李湘文／綜合報導

資深藝人賀一航3日因大腸癌病逝，兒子曾治豪第一時間忙著處理後事，加上心情受到打擊，並未發聲。直到4日下午，他才現身靈堂祭悼，並在Instagram傾吐思念之情，難過PO出1週前爸爸傳來的打氣訊息，心痛：「不會再有人跟我說加油了。」

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▲曾治豪跟爸爸賀一航。（圖／翻攝自曾治豪Instagram）

曾治豪PO出對話紀錄，1週前他曾傳訊問爸爸「現在情況如何」，但對方並沒有回覆。2天後，賀一航突然傳來一段話：「人生如蠟燭，即使有心，也要點燃，方能幸福。」曾治豪連忙問「都還好嗎？爸」，當天卻還是沒有得到回覆。

▲曾治豪曝光賀一航生前訊息。（圖／翻攝自曾治豪Instagram）

如今賀一航與世長辭，曾治豪PO出這段訊息，在懷念的同時，也心痛不捨：「爸...你永遠不會再痛了。我的What’s app也不會再有你的訊息，也不會再有人跟我說加油了。」但孝順的他同時替爸爸開心，「你很勇敢、安詳的離去，兒子會繼續在演藝圈加油努力！愛你，謝謝你帶給大家歡樂。」

▲曾治豪下午到賀一航靈堂上香。（圖／記者湯興漢攝）

曾治豪4日下午到靈堂祭悼，透露賀一航去世前留下遺言，叮囑他「好好照顧自己身體，把奶奶照顧好，把家人照顧好」。曾治豪也說，自從爸爸入院，5天來自己都陪在身邊，一切都按照醫生叮囑，不知道為什麼突然惡化。但他之後會完成爸爸遺願，陪媽媽環遊世界、換個好房子、吃好吃的東西，把家人都照顧好。