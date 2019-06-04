陳冠希緊抱女兒「深情獻吻」　粉羨：太幸福了！　

記者阮巧雯／綜合報導

曾有「少女殺手」封號的港星陳冠希（Edison），擁有廣大女粉絲，而他也在37歲時與小自己10歲的老婆秦舒培產下一女Alaia，常常在IG分享與老婆和小孩合照的他，在4日上傳一家3口在海邊的親密合照，幸福家庭生活羨煞不少粉絲。

▲陳冠希一3口在海邊自拍，照片中幸福感洋溢。（圖／翻攝自陳冠希IG）

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照片中，陳冠希手緊握Alaia，更是在女兒的小臉獻上深情一吻，緊閉雙眼的他，看得出來這一吻有著滿滿的父愛。Alaia則是站在中間，用小手霸氣地把媽媽秦舒培的頭緊貼在自己胸口，只見秦舒培一臉沉醉，露出幸福洋溢燦笑，陳冠希最後也在po文寫道：「家人大於一切。（Family＞Everything）」，超Q合照讓不少粉絲紛紛留言：「我能從這張照片感受到滿滿的愛！」

▲陳冠希對女兒Alaia寵愛有加。（圖／翻攝自秦舒培IG）

陳冠希與秦舒培兩人其實一點都不吝嗇在IG分享女兒的照片，甚至還幫Alaia創辦了私人IG帳號，看了更是讓眾多網友跟粉絲大讚「浪子回頭」的陳冠希：「就算當爸了，一樣是我們心中的不老男神。」更是稱讚秦培舒居然可以成功收服這位昔日的「多情浪子」。

▲陳冠希女兒Alaia長相可愛，常常萌翻眾多粉絲。（圖／翻攝自陳冠希IG）

▲陳冠希常常在IG分享女兒與老婆互動，被網友稱作「寵妻魔人」。（圖／翻攝自陳冠希IG）

▼陳冠希與女兒一起吃薯條的樣子萌翻眾多粉絲。（影片／秦舒培IG，如遭刪除請見諒）