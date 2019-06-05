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片場愛出鬼點子　《亡命之途》日導演爆這男星常被他打槍

圖文／鏡週刊

台日合資的電影《亡命之途》，由入圍金馬獎最佳原創電影音樂的導演半野喜弘執導，演員卡司除了妻夫木聰、豐川悅司2大男神，也集結台灣實力派演員謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑與黃遠擔綱演出，該片將於6月6日在台上映。

半野喜弘日前來台舉行記者會，並出席「富邦講堂」的活動，與影迷和樂迷分享拍片趣事，以及與台灣演員合作的心得。

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他透露，不僅謝欣穎做足功課，讓他拍起來很輕鬆，黃仲崑每天到片場，也都會提出一個新點子，「只不過我都拒絕他。」

例如，黃仲崑某天跟半野建議，他飾演的角色可以戴一副太陽眼鏡，一邊有鏡片、另一邊沒有。半野聽了之後馬上說：「絕對不可以！」 不過還是很感謝黃仲崑的用心。

至於莊凱勛飾演的殺手角色有點神祕感。為了營造神祕詭譎的氣氛，半野在拍攝時，常給莊凱勛「不合理」的指令，例如拍片時天氣炎熱，卻要求莊凱勛穿著全套西裝、且規定他不能流汗。走路時頭髮不能隨風飄動，體態也要優雅，讓莊凱勛直呼吃不消。

這是莊凱勛首次飾演殺手，他表示，最大的挑戰是角色幾乎沒有台詞，但一出場便要令人感到不寒而慄的壓迫感，是最難詮釋的地方。

該片由日本音樂家坂本龍一擔任電影配樂，但有一場妻夫木聰、豐川悅司和謝欣穎3人，分別騎著腳踏車和機車在花蓮街上閒逛的戲，則是搭配了一首他作曲的歌，為嚴肅的氛圍加點浪漫的感覺。原本想要找別人唱，但後來則由他親自主唱。

好萊塢資深男星兼導演克林伊斯威特年輕時演出電影《長征萬寶山》，在片中高歌一曲。（翻攝自movies.com）

半野說：「我至今還是很在意自己演唱這件事，擔心觀眾知道後，會覺得我是不是有毛病？一部電影自編自導了，還要自己唱歌。」後來，2位男主角安慰他，好萊塢資深男星兼導演克林伊斯威特（Clint Eastwood）也曾在電影裡唱歌，他才釋懷。


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