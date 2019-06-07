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贈獎／限時報到！《MIB星際戰警：跨國行動》探員機密配備送給你！

娛樂中心／綜合報導

《MIB星際戰警：跨國行動》海報。（圖／索尼影業提供）
▲《MIB星際戰警：跨國行動》6月12日正式上映。（圖／索尼影業提供）

在最新電影《MIB星際戰警：跨國行動》中，H探員(克里斯漢斯沃 飾演)與M探員(泰莎湯普森 飾演)在看似平常捍衛地球免於外星人威脅的任務中，竟意外發現有敵人的魔爪已滲入MIB總部，引起前所未見的巨大危機⋯這一次，為了維護MIB的使命，兩位探員將潛入世界各地，聯手突破重重挑戰才能解開真相、拯救一切回歸秩序！

《MIB星際戰警：跨國行動》劇照。（圖／索尼影業提供）
▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》劇照。（圖／索尼影業提供）
《MIB星際戰警：跨國行動》劇照。（圖／索尼影業提供）
 
==== 參加活動！送你《MIB星際戰警：跨國行動》探員機密配備====

 ◎活動時間：6/7(五)至6/11(二) 12:00止

◎活動辦法：

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1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「留言回報你的MIB探員名稱(名稱限定單一英文字母ex:H探員)

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《MIB星際戰警》探員配備一組   ( 隨機提供不可指定 )
《MIB星際戰警：跨國行動》贈品。（圖／索尼影業提供）
◎得獎公布：6月11日（二）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於6/16(日)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將獎品寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 克里斯漢斯沃, 連恩尼遜, MIB星際戰警

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