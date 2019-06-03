ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

頑童粉絲常誤看..瘦子：認成金城武！　下秒嘴軟大笑慌了

記者盧薇淩／台北報導

嘻哈天團頑童MJ116和天后張惠妹（阿妹）多次合作，除了在第27屆金曲獎上合作演出，瘦子也和阿妹合作歌曲《你說了算》，而近日手遊《完美世界Ｍ》也找來頑童、阿妹合體代言，又有機會同台合唱，甚至是共同創作，讓獲邀的頑童當下直呼：「願望真的成真了！」瘦子也說阿妹錄音快速又專業，狂讚天后的專業度。

▲▼頑童張惠妹代言手遊 。（圖／廠商提供）

▲頑童瘦子玩笑稱自己被認成金城武。（圖／廠商提供）

請繼續往下閱讀...

去年宣佈單飛不解散，並將在今年三度挑戰金曲獎最佳演唱組合獎的頑童MJ116，終於再度合體，這也是在27屆金曲獎與頑童小巨蛋演唱會合作後，再度與亞洲歌壇天后張惠妹跨刀合體創作電玩主題曲。頑童表示：「妹姐在我心中就是神！是無人能取代的，且她的歌唱非常有爆發力，聲音很有溫度與感染力，這次非常開心受邀與妹姊合作，真的期待這一刻期待很久了！」

▲▼頑童張惠妹代言手遊 。（圖／廠商提供）

▲頑童和張惠妹代言。（圖／廠商提供）

阿妹本人也相當期待兩人的合作，笑說：「很榮幸終於真正地踩進嘻哈界，與頑童一起創作主題曲，希望可以讓大家感受全新面貌和更精彩的作品。」瘦子也說：「妹姐超專業，她錄音的時候唱了一兩次，我就覺得很棒了，可是她覺得可以再多唱幾遍，然後每一遍又更厲害。」

▲▼頑童張惠妹代言手遊 。（圖／廠商提供）

▲頑童接受快問快答。（圖／廠商提供）

頑童接受電玩的快問快答測驗，被問「看女生最喜歡看哪部位」，小春表示全部，瘦子則說是屁股，大淵則說眼睛；當被問「有被粉絲認錯過嗎？認成誰？」瘦子馬上一臉正經說：「金城武！」後來又馬上尷尬笑說，「沒有啦～開玩笑開玩笑。」至於秘密小癖好，小春說自己一天要洗2次澡，瘦子鬧鐘要按掉3次、大淵則直說：「一定要吃飽！」回答令人噴笑。

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

推薦閱讀

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸

《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸

方志友中空照曝「超狂瘦身成果」！　牛仔褲一拉…驚呆整排藍勾勾

方志友中空照曝「超狂瘦身成果」！　牛仔褲一拉…驚呆整排藍勾勾

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

頑童, 張惠妹

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 加入《星際異攻隊3》合體星爵？　「雷神索爾」答應了！
  2. 去過太多地方了！蔡淑臻竟不知日月潭是在南投
  3. 野生Sandy、曾沛慈現日本街頭！　衝去吃「草莓冰」結果糗翻了
  4. 《寄生上流》看過的人9成推爆！　票房4天破7.7億超越《與神》
  5. 劉以豪變肉食男「上銬郭雪芙」　一上車接到10年女友連環call
  6. 頑童粉絲常誤看..瘦子：認成金城武！　下秒嘴軟大笑慌了
  7. 曝與李沛旭「還住一起」　蔡淑臻親吐：走一步算一步
  8. 社區住戶「拒繳管理費」還罵人　小小瑜傻眼求助
  9. 倫敦6萬人合唱「救了BTS那首歌」　JIMIN、柾國台上淚崩⋯哭到唱不下去
  10. 父親重病「手術房外守12個小時」　秦嵐淚揭5年心事：我要用肩扛起家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366