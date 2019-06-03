頑童粉絲常誤看..瘦子：認成金城武！　下秒嘴軟大笑慌了

記者盧薇淩／台北報導

嘻哈天團頑童MJ116和天后張惠妹（阿妹）多次合作，除了在第27屆金曲獎上合作演出，瘦子也和阿妹合作歌曲《你說了算》，而近日手遊《完美世界Ｍ》也找來頑童、阿妹合體代言，又有機會同台合唱，甚至是共同創作，讓獲邀的頑童當下直呼：「願望真的成真了！」瘦子也說阿妹錄音快速又專業，狂讚天后的專業度。

▲頑童瘦子玩笑稱自己被認成金城武。（圖／廠商提供）

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去年宣佈單飛不解散，並將在今年三度挑戰金曲獎最佳演唱組合獎的頑童MJ116，終於再度合體，這也是在27屆金曲獎與頑童小巨蛋演唱會合作後，再度與亞洲歌壇天后張惠妹跨刀合體創作電玩主題曲。頑童表示：「妹姐在我心中就是神！是無人能取代的，且她的歌唱非常有爆發力，聲音很有溫度與感染力，這次非常開心受邀與妹姊合作，真的期待這一刻期待很久了！」

▲頑童和張惠妹代言。（圖／廠商提供）



阿妹本人也相當期待兩人的合作，笑說：「很榮幸終於真正地踩進嘻哈界，與頑童一起創作主題曲，希望可以讓大家感受全新面貌和更精彩的作品。」瘦子也說：「妹姐超專業，她錄音的時候唱了一兩次，我就覺得很棒了，可是她覺得可以再多唱幾遍，然後每一遍又更厲害。」

▲頑童接受快問快答。（圖／廠商提供）

頑童接受電玩的快問快答測驗，被問「看女生最喜歡看哪部位」，小春表示全部，瘦子則說是屁股，大淵則說眼睛；當被問「有被粉絲認錯過嗎？認成誰？」瘦子馬上一臉正經說：「金城武！」後來又馬上尷尬笑說，「沒有啦～開玩笑開玩笑。」至於秘密小癖好，小春說自己一天要洗2次澡，瘦子鬧鐘要按掉3次、大淵則直說：「一定要吃飽！」回答令人噴笑。