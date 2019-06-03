曝與李沛旭「還住一起」　蔡淑臻親吐：走一步算一步

記者蕭雅玲／台北報導

伊林娛樂女星蔡淑臻今（3日）出席活動擔任雲林旅遊大使，她透露自己10年前第一部電影《練・戀・舞》就是在雲林拍攝，一個月的拍攝期間因每一場戲都有她，對雲林印象只有田與片場，這回受邀擔任旅遊大使，直言有機會到雲林最想去天空之橋。另外，提及感情狀況，她也大方吐露與李沛旭的關係。

▲蔡淑臻擔任雲林旅遊大使。（圖／記者蕭雅玲攝）

蔡淑臻表示，每次與李沛旭出國旅遊，都是由她負責規劃，而李沛旭則是擔任「挑夫」扛行李，像兩年前兩人去長灘島旅遊時，「當時若沒有他扛行李，一定會瘋掉！」她也說，因腳傷關係，目前兩人無法一起出國旅行，而最近一次一起出國，就是之前李沛旭在馬來西亞拍片時，她特地飛過去找對方，當時還因腳傷無法走太久，在百貨公司逛街逛到一半還躲在角落拉筋，連警衛看到都覺得她很奇怪。

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▲蔡淑臻受訪親吐感情狀況。（圖／記者蕭雅玲攝）

被問到兩人現況，她直言：「時間那麼久了，變淡也是正常，並不是一定要走入婚姻。」至於兩人未來關係？她笑言：「就走一步算一步！」她強調：「現在時代不一樣，沒有一定要結婚，因為我沒有要小孩，若我沒有要小孩好像不一定要結婚。」但也沒有分手的必要性，「因為我們還住在一起。」