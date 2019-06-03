ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曝與李沛旭「還住一起」　蔡淑臻親吐：走一步算一步

記者蕭雅玲／台北報導

伊林娛樂女星蔡淑臻今（3日）出席活動擔任雲林旅遊大使，她透露自己10年前第一部電影《練・戀・舞》就是在雲林拍攝，一個月的拍攝期間因每一場戲都有她，對雲林印象只有田與片場，這回受邀擔任旅遊大使，直言有機會到雲林最想去天空之橋。另外，提及感情狀況，她也大方吐露與李沛旭的關係。

▲蔡淑臻。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲蔡淑臻擔任雲林旅遊大使。（圖／記者蕭雅玲攝）

蔡淑臻表示，每次與李沛旭出國旅遊，都是由她負責規劃，而李沛旭則是擔任「挑夫」扛行李，像兩年前兩人去長灘島旅遊時，「當時若沒有他扛行李，一定會瘋掉！」她也說，因腳傷關係，目前兩人無法一起出國旅行，而最近一次一起出國，就是之前李沛旭在馬來西亞拍片時，她特地飛過去找對方，當時還因腳傷無法走太久，在百貨公司逛街逛到一半還躲在角落拉筋，連警衛看到都覺得她很奇怪。

請繼續往下閱讀...

▲蔡淑臻。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲蔡淑臻受訪親吐感情狀況。（圖／記者蕭雅玲攝）

被問到兩人現況，她直言：「時間那麼久了，變淡也是正常，並不是一定要走入婚姻。」至於兩人未來關係？她笑言：「就走一步算一步！」她強調：「現在時代不一樣，沒有一定要結婚，因為我沒有要小孩，若我沒有要小孩好像不一定要結婚。」但也沒有分手的必要性，「因為我們還住在一起。」

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸

《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸

方志友中空照曝「超狂瘦身成果」！　牛仔褲一拉…驚呆整排藍勾勾

方志友中空照曝「超狂瘦身成果」！　牛仔褲一拉…驚呆整排藍勾勾

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 加入《星際異攻隊3》合體星爵？　「雷神索爾」答應了！
  2. 去過太多地方了！蔡淑臻竟不知日月潭是在南投
  3. 野生Sandy、曾沛慈現日本街頭！　衝去吃「草莓冰」結果糗翻了
  4. 《寄生上流》看過的人9成推爆！　票房4天破7.7億超越《與神》
  5. 劉以豪變肉食男「上銬郭雪芙」　一上車接到10年女友連環call
  6. 頑童粉絲常誤看..瘦子：認成金城武！　下秒嘴軟大笑慌了
  7. 曝與李沛旭「還住一起」　蔡淑臻親吐：走一步算一步
  8. 社區住戶「拒繳管理費」還罵人　小小瑜傻眼求助
  9. 倫敦6萬人合唱「救了BTS那首歌」　JIMIN、柾國台上淚崩⋯哭到唱不下去
  10. 父親重病「手術房外守12個小時」　秦嵐淚揭5年心事：我要用肩扛起家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366