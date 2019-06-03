3萬人生日趴！哥哥突現身　莫文蔚見這幕驚喜：哇你們太絕了

記者盧薇淩／台北報導

國際天后莫文蔚（Karen）2日生日，「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱1日於杭州盛大舉行，由於這場是Karen演藝生涯第100場演唱會，正好又是她生日的前一天，來自四面八方的歌迷朋友齊聚杭州，塞爆可容納3萬人的黃龍體育中心，就是要為Karen舉辦一場令她終身難忘、刷新她人生紀錄的最大型生日趴。

▲莫文蔚生日，全場歌迷幫慶生。（圖／索尼提供）

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當演唱會進入安可橋段，莫文蔚的哥哥和主辦方一起將生日蛋糕推上舞台，全場3萬歌迷嗨唱生日快樂歌，在漫天飛舞的彩帶禮花下，莫文蔚激動地說：「哇，你們太絕了，這個是我過的最絕的一次生日！感謝所有來現場還有在網路收看直播的大家，給了我一個那麼難忘及『絕色』的生日！」她許下生日願望，希望未來能做出一個真正屬於華人的音樂劇，也希望絕色團隊所有人都健健康康，然後順利完成所有的演唱會。

▲莫文蔚許下生日願望。（圖／索尼提供）



作為莫文蔚演藝生涯中第100場演唱會，和生日前夜的演唱會，使得杭州站一開票就售罄。而在杭州站開唱前幾天，莫文蔚在新加坡記者會上宣布本次「絕色」巡演將會是她最後一次的大型個人巡迴演唱會，消息一出，杭州站頓時成了萬眾矚目的焦點。

▲莫文蔚哥哥特地替她慶生。（圖／索尼提供）



到了演唱會安可橋段，終於迎來了慶生的高潮，首先是樂隊和舞團PK的項目變成了拼盡全力高喊「生日快樂莫文蔚」，接著大螢幕上播放了由莫文蔚發起的圖書流轉助學扶貧活動的參與者和受益者為她送上的生日祝福；然後莫文蔚的哥哥和演唱會的主辦方一起將生日蛋糕推上舞台，全場3萬多歌迷齊唱生日歌為莫文蔚慶祝生日。當晚，「莫文蔚0602生日快樂」和「莫文蔚身材」雙雙登上微博熱搜榜，無數歌迷透過網路為女神慶生同樂。

▲▼莫文蔚演唱會迎來第100場。（圖／索尼提供）



