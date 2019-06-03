有這4個念頭小心一秒變「社畜」！《我要準時下班》KO職場潛規則

文／KKBOX編輯室

你可能想像不到，日本比台灣更有機會走向「社畜（公司的牲畜）時代」，奴化的上班族不比台灣少，更別說因為職場潛規則，而造就集體性的社畜文化，因此日劇《我要準時下班》於焉而生！這次小編冒著生命危險，在這轉職的敏感時期，不是來勸敗你離職(驚)，而是要拯救你(握)，帶你看日劇《我要準時下班》，點破那些「上班族要不得的社畜心態」！

EP01 / 要不得的社畜心態：我不能準時下班！

社畜必服用：別成為只為公司賣命的人，要享受人生。

你是不是也發生過，自己工作做完，但看到主管、同事還沒下班，所以不敢下班？這種心態尤其常發生在新人身上！然而，這不是心理問題，而是一個數學問題：試算如果你每天加班2小時，一週10小時，一個月共40小時，等於多上了一週的班！這又不是全聯集點，你不用這麼執著。

日劇《我要準時下班》女主角—東山結衣（吉高由里子飾）原本也是一個為公司賣命的上班族，每天分秒必爭、使命必達，比FedEx還忙，只因為「我不想被別人認為我是不會做事的人」。直到有一天他為了公司差點失去性命，才決定不再勉強自己，開始面試新工作，清楚說自己要準時下班，沒想到老闆神回覆：「別成為只為公司賣命的人，要享受人生，多認識人，拓展自己的世界，累積這樣的經驗才能做好工作。」

6點準時下班，搶到一杯半價啤酒開喝，就是東山結衣最重要的時刻！／KKTV 提供

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然而，職場世界並沒有因為公司有個智者老闆，就打破「不準時下班」的潛規則，結衣準時下班的行動力看在同事眼裡，依舊引人側目，但如果你事情做完，為何還要顧慮他人眼光？事實上，要不要加班從來都是「你的選擇」，如果不滿現狀，就該起身面對，就算離職，如果能解決問題，也不失為一種好方法。

想想看，如果把加班的時間拿來看劇、打電動、和朋友吃飯喝啤酒、唱歌，或者上英文課、做運動，你就可以多交好幾個朋友，多學一點英文單字，還能多瘦幾公斤，隔天早上起床會更充滿希望一點！何樂不為？

點我看《我要準時下班》第一集！

EP02 / 要不得的社畜心態：有小孩的都這樣！

社畜媽媽必服用：工作真的有這麼重要嗎？

日本的斜槓媽媽一定超辛苦！內田有紀飾演育嬰假結束回歸的前輩一角，請育嬰假前的她自信、從容、能力好、懂得為下屬著想，但自從他跟公司說她懷孕後，就被調出企劃部，離開一線職場。好不容易，她請完育嬰假回歸，竟變成看重別人眼色、做事緊張兮兮、缺乏安全感的主管，嚇得原本是她下屬的結衣質問她：「你究竟在跟什麼對抗？」

斜槓媽媽在職場上也想證明自己。／KKTV 提供

她在對抗整個職場「不信任媽媽上班族」的歧視眼光阿！比起神經質的內田有紀，小編更不能原諒不善待媽媽工作者的職場環境！在工作之餘，媽媽確實要分神處理家庭與小孩，但並不代表她做不好工作，也不代表她無法上一線戰場，和在場各位拼搏！非媽媽的上班族更不應該有「媽媽帶小孩就好了」的心態，而是要創造一個每個人都可以放心互相合作的團隊，讓每次遇到小孩發燒、家裡出事的媽媽們可以抬頭挺胸說：「我要下班！」這不是因為身為媽媽的她可以偷懶，而是因為身為同事戰友的你太罩，罩到足以助她再次無後顧之憂的回歸戰場！

事實上，職場上有超多強大的斜槓媽媽們，不得不讚嘆「媽媽好偉大阿！」

點我看《我要準時下班》第二集！

EP03/ 要不得的社畜心態：這不是我原本想做的工作，也不適合我！

社畜新鮮人必服用：人永遠不知道自己會用什麼形式幫上別人！

還是新人的你是否也常常在心裡打架，思索著現在的工作適不適合自己，但其實就像結衣說的：「這種事現在還不知道吧！」你應該思考的是，你入行的時間足以讓你認清真正的問題是什麼了嗎？

廣告公司菜鳥、結衣的下屬—來棲，因為上傳飲料客戶的負面影片，導致客戶巨大損失，廣告公司也因此面臨危機，本想一走了之直接提辭呈的他，因為前輩神救援，有幸再跟著結衣接下運動品牌客戶。然而，壞事並沒有減少：動腦的點子被打槍、提案氣氛差得要命、好不容易懂客戶商品提出自己的意見，卻被前輩制止，提辭呈的念頭一直在他腦中打轉。

職場菜鳥—來棲的煩惱。／KKTV 提供

「不過仔細想想，明明還是新人卻完美無缺不是太奇怪了嗎？」新人才剛要展露手腳，卻因碰壁而打退堂鼓，什麼都還沒努力，就決定退出，不是很可惜嗎？你會不會也像來棲一樣回說：「我以為自己會做得更好！」看！被小編抓包了吼，這麼容易受挫，有沒有可能是你「自大」的結果？如果沒有虛心學習、多觀摩多吸收的心，就算你再有才華，不斷拋灑才能的結果，有天也會江郎才盡，到最後反而失去自信、迷失方向！千萬不要成為這樣的新鮮人啊，否則最後變成社畜文化下的犧牲品，小編可不管你了。顆顆。

點我看《我要準時下班》第三集！

EP04/ 要不得的社畜心態：加班，就不必去想自己一無所有的人生了！

單身社畜必服用：一無所有嗎？沒這回事吧！我們還有發薪日啊！

「我沒想過未來想做什麼，反正也不會升官，沒有才能、沒有夢想、沒有興趣。」懷有一身才華的前端工程師吾棲，即使工作量不多，每天也會加班，甚至住在公司，當結衣問他為何不回家時，他這樣回答。曾幾何時，小編也這樣想過，於是加班了，也花更多時間在工作。也許這不該怪責任制，而是怪我們都失去了對生活的熱情？

這毛病特別容易出在「單身人」，因為「不想一個人待在家」，因為缺乏值得期待的事物，所以不去思考自己還擁有什麼，然而在你用工作逃避的時間裡，美好時光可能就錯過了！但到底人生有什麼好期待的呢？這答案不是沒有，而是你還沒找到而已，對你而言，現在去「尋找」，比你加班更有意義！

吾棲別再睡公司了，先去剪個瀏海，人生就會更不一樣喔！／KKTV 提供

就像結衣說的「我想要準時下班喝啤酒追劇，跟喜歡的人聊天，只要能享受這樣的時光就夠了。」其實，「人生意義」或者說「你對人生充滿期待的東西」不需要是多了不起的目標，或崇高的夢想，更不需要充滿幹勁，只要你能享受其中，不管是什麼都無所謂！所以，要開始尋找了嗎？（再不尋找，小編又要繼續心靈雞湯囉～）

點我看《我要準時下班》第四集！

你被《我要準時下班》充飽電了嗎？下回再續！