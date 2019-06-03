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7部老電影警告「暗戀卡慘死」　泰BL劇《愛情理論》勾電影兒童回憶殺！

記者陳芊秀／綜合報導

泰國BL劇《愛情理論》於1日首播，而且台灣首度同步上線，吸引大批追劇粉絲關注。該劇於2018年11月公開首波預告，至今觀看次數突破435萬，主題歌MV上線2天創下244萬，首集在高度期待下播出，劇中男主角透過6部電影，道盡暗戀好友的揪心之苦，更勾起電影粉的回憶殺！

▲▼泰BL劇《愛情理論》7部電影勾回憶殺。（圖／翻攝自網路、推特）

《愛情理論》描述專修電影的男大生Third，默默暗戀好友Khai長達3年多，但是對方是個花花公子，雖然總為好友的溫柔言語心動，實際上，卻看著好友追遍各學系女友，自己還得客串戀愛丘比特。他每次為愛所苦，就到浴室淋浴，順便沖走眼淚，揪心OS引發觀眾共鳴。故事為了突顯男主角電影系學生的特色，開頭就透過網路直播，介紹6部暗戀系電影，每一部都在暗示他的暗戀有多慘。

1.親密朋友（Dear Dakanda）／2005

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▲▼泰BL劇《愛情理論》7部電影勾回憶殺。（圖／翻攝自網路、推特）

《親密朋友》是一部泰國電影，描述一個美術系男大生「凱右」從小讀男校，個性害羞，直到遇到活潑的達坎妲，但是對方愛的不是他，後來又遇到了護士奴依，女方得知他另有所愛，也選擇把自己的感情埋藏在心中。《愛情理論》的Third激動解讀：「這很難耶，跟好友告白，你看凱右長得像桑尼（扮演男主角的演員）這麼帥，還不是暗戀了4年。」

2.怦然心動／2010

▲▼泰BL劇《愛情理論》7部電影勾回憶殺。（圖／翻攝自網路、推特）

《怦然心動》是美國電影，由改編自同名小說，小二生布萊斯搬家轉學，認識了同齡女孩朱麗，面對小女孩的主動接近，則是想盡辦法逃避，升上六年級時，還故意和接近校花，但是在朱麗的眼中，只以為布萊斯只是害羞，電影分別以男女主角的視角說故事，長大後的布萊斯重新愛上朱麗，兩人種樹時，手不經意地碰觸，成為心動瞬間。而在《愛情理論》Third的解說中，兩個好友彼此有好感，但是卻不說清楚，結果不知不覺傷害了對方，也暗喻了自己暗戀之路的艱苦。

3.新娘不是我／1997

▲▼泰BL劇《愛情理論》7部電影勾回憶殺。（圖／翻攝自網路、推特）

《新娘不是我》是茱莉亞羅勃茲主演的愛情喜劇，她扮演「茱莉安」，和好友麥克相約，如果到28歲前沒有理想對象就結婚，不過有一天卻得知好友要結婚了，為此想盡辦法要搶回新郎。電影最令Third最深有同感的是，電影中的女主角看到心愛的人和別人甜蜜互動，便會燃起嫉妒之心，就像是他看到Khai和眾多女友交往的心情。

4.真愛繞圈圈／2014

《真愛繞圈圈》是英德合拍電影，描述亞歷克斯和露絲是從小到大的好友，明明喜歡對方卻無法表達心意，結果不斷錯過，繞了一大圈終於回到彼此身邊。電影中男女主角明明是無話不談的好友，卻無法表白，同時也是Third最大苦惱，因為「怕對方會拒絕」、「能當朋友，至少比什麼都沒有好。」

5.王牌冤家／2004

▲▼泰BL劇《愛情理論》7部電影勾回憶殺。（圖／翻攝自網路、推特）

《王牌冤家》是金凱瑞主演的喜劇電影，他和凱特溫絲蕾扮演情侶，借助高科技，一個消除不愉快的回憶，一個則是刪除甜蜜的回憶，等到不想回憶消失，已經太遲了。Third一語道破：「所以說啊，沒什麼事比放棄一個人更難的了，尤其是你很愛他的時候，大腦不斷地提醒你，不可能。」說的是他明知暗戀不歸路，還是愛到卡慘死。

6.小情人／2003

《小情人》是一部泰國電影，10歲的阿捷和奈娜是一對兩小無猜，不過小女孩要搬家了。這部電影出現在《愛情理論》中，Third回憶當初和Khai相識，是在大學新生活動中，要找同一部電影的角色配對，藉此認識新朋友，Third是「奈娜」，Khai趕來會合時說：「我是你的阿捷是嗎？」就此他便對Khai一見鍾情。

7.玩具總動員／2019

▲▼泰BL劇《愛情理論》7部電影勾回憶殺。（圖／翻攝自網路、推特）

《玩具總動員》描述玩具也擁有心思的故事，巴斯光年和胡迪長達24年的友誼故事，2019年還要推出第4集電影版。同時也是Third和Khai的羈絆，兩人曾一起看了第3集，自然野約好看第4集，不過，花心的Khai卻失約了……。

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