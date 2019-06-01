《少時》合體！李玉璽N年才見王大陸　私聊內容竟問：誰是X

記者盧薇淩／台北報導

歌手李玉璽年初和女友溫妮分手，情傷期間都在大陸廣州拍戲，長達100多天的「與世隔絕」，也剛好能好好沉澱失戀心情。他2日將於「hito流行音樂頒獎典禮」上表演，距離上次踏上小巨蛋演出，是年初錄製「超級紅白藝能大賞」，他前天到小巨蛋彩排後，看到門口貼著自己海報，忍不住興奮在上面簽名，成了粉絲另類的「打卡景點」。

▲李玉璽遇到《我的少女時代》好友王大陸、簡廷芮。（圖／翻攝IG）

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李玉璽2日將演唱《沒那麼脆弱》，再度站上小巨蛋演出，他向《ETtoday星光雲》表示，「因為三個多月都在廣州拍戲，很高興回台灣第一個工作就是參加這麼大的頒獎典禮，有一段時間沒以歌手身分上台，自己很興奮，也期待當天能看到很多厲害的前輩表演。」前天彩排後走出小巨蛋，剛好看到門口柱子上貼著自己海報，在粉絲提議下，還興奮在海報上簽名，成了少數在柱子上簽名的偶像。

▲李玉璽在有自己看板的柱子上簽名。（圖／翻攝IG）

拍完戲剛回台灣，李玉璽把握機會跟朋友見面，日前跟《我的少女時代》好友王大陸、簡廷芮見面，一群好友玩起桌遊狼人殺，許久未見好友，他笑稱是「五百六十七年又三個月沒見的人」，又說：「我們聊的內容就是...誰是狼！」至於好友小樂、周興哲，李玉璽說：「他們都在忙或不在台灣，所以還沒見面。」但也趁著回台期間做了例行性健康檢查，「現在覺得身體健康很重要，不要等出毛病了才開始解決。」不過剛恢單不久，是否循著師兄畢書盡腳步展開新桃花？經紀人聽了笑說：「才剛回台灣耶！還沒啦。」

▲李玉璽和王大陸許久未聊，開口只問「狼是誰」。（圖／翻攝IG）