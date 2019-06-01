張景嵐100％神複製「樹懶臉」！　網歪樓：變樹懶妳就別叫了

記者阮巧雯／綜合報導

宅男女神張景嵐擁有天使臉孔和火辣身材，在近期剛完結的熱播台劇《我是顧家男》中，演技更是大受好評，但身為女神的她絲毫沒有偶像包袱，常常上傳搞笑照片，1日就在IG上傳一張自制「樹懶」照，笑翻粉絲：「怎麼辦，毫無違和感。」

▲張景嵐1比1神複製「快俠」笑翻粉絲。（圖／翻攝自張景嵐、disneytaiwan IG）

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照片中，猛然一看以為是電影《動物方城市》的樹懶「快俠」，但仔細一看是居然是樹懶的身體P上張景嵐的臉，只見她深皺眉頭，嘴巴微張，試圖擺出跟快俠一模一樣的表情，她也用自己名字的諧音在po文搞笑寫道：「樹嵐（懶）。」

▲張景嵐身穿8公斤「槓片防彈衣」，指著燈拍搞笑照片。（圖／翻攝自張景嵐IG）

照片一發，不少粉絲都紛紛留言大笑： 「這個梗不錯」、「完全融入角色」，更有網友開玩笑說：「妳別叫，不然會變…」、「樹嵐（懶）叫」。其實張景嵐很常po搞笑發文，就連去健身房也能對著燈搞笑，她指著燈寫道：「就是那道光。」這自然不做作的個性難怪可以擁有眾多粉絲。

▲張景嵐常常上傳搞笑照片。（圖／翻攝自張景嵐IG）

▼《動物方城市》電影片段。（影片取自taiwandisney IG，如遭刪除請見諒）