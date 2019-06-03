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莊凱勛不是人？《亡命之途》存在為了帶來「異物」感

圖文／鏡週刊

台日合資電影《亡命之途》即將上映，該片由日本知名男星妻夫木聰和豐川悅司，攜手台灣演員謝欣穎、莊凱勛等共同演出。

導演半野喜弘表示，謝欣穎飾演的小恩很天真、愛生氣，謝欣穎自然不做作，很適合這個角色。至於莊凱勛的角色是想在電影加一點違和感，像「異物」般存在故事裡，給予觀眾想像空間。

半野說：「一開始想很多，想要加入這個角色，為電影增加一點違和感，好像有異物被放在電影裡，是很怪的存在。反正電影也不是現實，觀眾看到最後，可以開放式地去思考，他是人嗎？或不是人嗎？」

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他補充，莊凱勛有場戲是在圓山飯店拍的，剛好楊德昌導演的《一一》也有在圓山飯店拍攝的場景，「楊導拍的是結婚典禮，很多小朋友跑來跑去。」由於很喜歡楊德昌，因此有機會在那裡拍片，半野感到很開心。

花蓮有山有海，符合《亡命之途》的劇本設定，成為全片拍攝的主場景。（威視電影提供）

《亡》片描述兩名日本人被黑道追殺，先後逃至台灣。劇本原先設定兩人要從台灣南部逃到中部，場景有山上、有海邊。但因預算少，加上導演半野喜弘在日本和法國兩地居住，在台灣導戲的時間有限，於是監製小坂史子，想到可到有山有海的花蓮拍，半野勘景後也很喜歡，便決定在花蓮拍攝。

半野喜弘（右二）表示，台灣人做事比較有彈性、柔軟，因此在台灣拍片比東京容易。（威視電影提供）

談起異國拍片的經驗，半野坦言，比起東京，在台灣拍片更容易，「因為台灣人做事比較有彈性、柔軟。」過程中花蓮民眾給予很多協助，「他們很親切，例如片中謝欣穎的家，是一整棟民宅，我們非常想在那裡拍，屋主竟讓我們拍了7、8天之久。」

至於與台灣劇組和演員的合作，半野透露，他因工作長期往來日本和法國，學到很多與不同文化背景的人合作的經驗。他的心得是，不論和那一個國家的人共事，都要盡可能理解對方，才能讓事情圓滿。

《亡命之途》將於6月6日在台上映。


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