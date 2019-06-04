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影評／《結婚哪有那麼男》同婚現實面的當頭棒喝！

圖文／鏡週刊

台灣才剛通過同婚專法，就出現這麼一部應景的喜劇。告訴你即使合法了，依然有許多阻力存在，那婚還要不要結？  

片中這對義大利男同志，在風氣開放的柏林相遇相戀，問題是天才帥哥還沒跟父母正式出櫃，他的熊男伴侶則是3年前向母親坦白後便形同陌路，可見原生家庭接納與否的問題，中外皆然。本來是後者要求跟前者一同返鄉，果然在餐桌上演了媽媽支持、爸爸反對的局面。諷刺的是作為小鎮市長的爸爸強調包容、願意接納難民，卻拒絕為自己的兒子證婚。「我尊重同志，但是⋯」反對者自圓其說的起手式原來也一樣。反而原以為應該保守的天主教神父，卻樂於成全。

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媽媽雖然接受，但要求盛大辦理，不准低調，還要求未來「半子」必須請母親也出席，否則就沒婚禮。這下另一個家庭風波也一併上演。加上在他們身邊還有個購物狂女室友、有憂鬱傾向的扮裝老爹、以及不時殺出扮演程咬金的前女友，都讓影片更加熱鬧瘋癲。

皆大歡喜，是必然的結局；但片中的和解太過容易，也是事實；因此給人一種繽紛有餘、層次不足的感覺。另外比較可惜的是主角們的音樂劇背景設定，如果施展開來，讓電影乾脆成為歌舞片，而不是到最後一刻再釋放，前述的層次問題或許可以迎刃而解。相較之下，我喜歡開場紀錄片式的求婚場面，告白對象在鏡頭之外，怎知是男是女？除了浪漫，還另添懸疑，也把異、同擺上檯面，帶出愛沒那麼不一樣。

人生不見得像電影美好那般，其中的當頭棒喝，卻足以點出盲點。電影最後，阻撓終究轉為認同，就當作是對現實的鼓舞和期待吧！

80分
  • 導演：亞歷桑德羅傑諾韋西
  • 演員：薩爾瓦多埃斯波西托、克里斯蒂亞諾卡卡莫
  • 片長： 90分鐘
  • 級別：保護級
  • 上映日期： 5月31日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜　
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧　
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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