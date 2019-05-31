林瑞陽「殘酷近照曝光」發福一大圈！　挽老婆現身…網傻眼：以為奶奶和孫女

記者李湘文／綜合報導

林瑞陽曾有「台灣第一小生」之稱，現在轉戰直銷、投資房地產，跟老婆張庭一起開設公司，事業越做越大。不過，他最近跟老婆共同出席活動，被發現明顯胖了一圈，加上頭髮已經全白，竟遭眾多網友誤以為是張庭的奶奶，外貌變化之大，立刻引爆熱議。

▲林瑞陽和老婆張庭。（圖／翻攝自微博／張庭）

林瑞陽近日跟張庭一起出席員工婚禮，穿上一身寬鬆的白色長袖衣褲，跟老婆挽著手拍下恩愛合照。只不過，他近期明顯發胖不少，笑起來顯得特別慈藹憨厚，加上頭髮已經完全花白，跟小他10歲、依然凍齡的張庭形成明顯的外貌落差，看起來竟像老奶奶挽著孫女，讓許多網友看花了眼。

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▲林瑞陽近照曝光，讓不少網友吃驚。（圖／翻攝自微博）

這張照片迅速在網路上傳開，許多網友吃驚「我也以為是奶奶」、「看小圖還想著，張庭奶奶好高啊」、「林瑞陽年輕的時候還滿帥的……變成這樣，一言難盡」、「為什麼發福之後變得越來越慈祥」、「到底遭遇了什麼」，還有人翻出他年輕時期的照片對比，感慨歲月變化真的很殘酷。

▲林瑞陽年輕時有「台灣第一小生」之稱。（圖／翻攝自微博）

因為討論太熱烈，林瑞陽本人也注意到這個話題，31日下午親自在微博PO文，附上自家販賣的各種瘦身產品，加上未發胖前跟老婆拍的合照，宣告：「1個月後見！」似乎是立定了減肥的目標。張庭也在底下幽默回覆：「加油，奶奶！」加上5個笑到流淚的表情，為老公的瘦身之路打氣。