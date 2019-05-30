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琳妲突襲LamiGirls苡萱房間！　床邊驚見「色色玩具」當場用：什麼感覺？

記者李湘文／綜合報導

網紅琳妲（林羿禎）是LamiGirls成員之一，加入「反骨男孩」後人氣更高，2019年開設新的YouTube頻道「馬上來搗蛋!」，短短5個月已有2萬多名追蹤者。她在最新影片中突襲LamiGirls隊長苡萱的家，沒想到就在翻看櫃子時，竟然從床邊找出情趣用品，當場驚呼連連！

▲LamiGirls苡萱房間藏「色色玩具」。（圖／翻攝自苡萱Instagram）

▲LamiGirls苡萱房間藏「色色玩具」。（圖／翻攝自苡萱Instagram）

▲苡萱長相甜美又有魔鬼身材。（圖／翻攝自苡萱Instagram）

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苡萱在沒有準備的情況下被突擊，直接頂著素顏就開了門，看到攝影機驚慌失措「我沒有穿內衣」，連忙重新關起門整理一下，才讓琳妲和小馬進門。她帶著2人參觀衣櫃、冰箱，一不小心還被琳妲拉開收內褲的櫃子，並透露IG上很多人想收她的絲襪，開價從5萬到10萬都有，令琳妲驚訝：「那妳就賣就飽了啊！」

▲LamiGirls苡萱房間藏「色色玩具」。（圖／翻攝自YouTube／馬上來搗蛋!）

▲琳妲在苡萱房間發現情趣用品。（圖／翻攝自YouTube／馬上來搗蛋!）

一行人接著參觀苡萱樓中樓臥室，琳妲一一翻過她床邊所有東西，大喊「我怎麼找不到她的情趣用品」，沒想到真的在翻櫃子雜物時，發現裡面藏著不只一樣道具。苡萱一開始還裝傻「這個是吸粉刺的」，接著才認命拿出來介紹，還讓琳妲拿手試用，2人認真討論「這是什麼感覺？女生會爽嗎」，大尺度內容讓一旁拍攝的小馬發笑。

▲LamiGirls苡萱房間藏「色色玩具」。（圖／翻攝自YouTube／馬上來搗蛋!）

▲苡萱現場讓琳妲體驗。（圖／翻攝自YouTube／馬上來搗蛋!）

苡萱發言毫不避諱，跟琳妲聊到人生規劃，還坦言本來計畫想生小孩，卻沒有如願：「就一直找不到人跟我生，所以我只好在樓上玩玩具。」在這支影片播出後，她也大方開自己的玩笑宣傳：「我都出動了我清粉刺機了！大家多多捧場啊！」令粉絲笑說「超real」、「又正又大方」。

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琳妲, 林羿禎, 苡萱, 巫苡萱

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