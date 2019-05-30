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專訪／坤達Energy時期「都在放空」　解散才清醒：原來以前這麼紅

記者李欣容／專訪

坤達20歲就以天團「Energy」活躍於演藝圈，但他卻自爆團體生活有一半時間都處於「休眠狀態」。這次在電視劇《月村歡迎你》中久違擔當偶像劇男一，和27歲的林思宇湊成CP毫無違和感，甚至魅力更盛當年，坤達說：「之前比較少人說帥，是結婚後，拍了這部戲，大家開始用帥這個字來形容我。」

會覺得難為情嗎？他調皮一笑：「我就接受了！」

▲▼專訪 坤達。（圖／記者張一中攝）

▲坤達剛出道時很依賴團員。（圖／記者張一中攝）

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以前在Energy的時候，有其他團員撐著大局，他只要跟著大家跑宣傳、開演唱會，話筒幾乎不會交到他的手上，「那時候大學生，覺得很新鮮，出唱片當明星是一個滿特別的人生，也沒想過就一腳踏進來了，現在回想起來，我那時候真的還滿放空的，唱片公司的人都說，『謝坤達！你眼睛打開好不好，不要再放空了，臉上可不可以有些表情。』我在舞台上或鏡頭前都是一種休眠的狀態。」

▲▼專訪 坤達。（圖／記者張一中攝）

▲一直到團體快解散，坤達才意識到原來當年這麼紅。（圖／記者張一中攝）

這個狀態一直持續到團體快要解散的時候，他才意識到，自己的人生好像要開始「自己扛」了，慢慢的話開始變多，變得會表達自己，也是到那時候，才發現原來Energy有這麼紅。

後來他開始接觸演戲，但很多歌手在轉換跑道的時候會有一段過渡期，甚至會想「為什麼歌手要演戲」？

▲▼專訪 坤達。（圖／記者張一中攝）

▲坤達接受人生每個不同的轉變。（圖／記者張一中攝）

坤達並不這麼悲觀，他說：「我那時候已經沒得選了，因為唱片就是沒了，我必須要開始當一個演員。」他不抗拒，也不覺得當演員有什麼不好，即便從零開始，也是一步一腳印的爬，只是戲有一搭沒一搭的接，跟以前當偶像被捧在手心上的感覺差太多了，也感受到現實的人情冷暖。

當演員開心嗎？他沒想這麼多，只一心想著要把戲演好，但不管別人怎麼說，不懂就是不懂，直到《真愛找麻煩》時，坤達才真的演得自在、深刻，或許是八點檔的關係，每天都是熱騰騰的劇本，還來不及反應就action，「柯偉呈這個角色讓我成長滿大。」事隔8年，他不加思索地就說出角色的名字。

▲▼專訪 坤達。（圖／記者張一中攝）

▲雙魚座的坤達是好好先生。（圖／記者張一中攝）

坤達說起話慢條斯理，每個問題的答案都給得剛剛好，「雙魚座常給人一種模棱兩可的感覺，常會說『先不要好了、那我等下再看看』，有時候是太替別人想，或是在乎太多東西，生出來的答案就變這樣。」

螢光幕前是好好先生，私下他也不常生氣，也很開得起玩笑，但身為「前輩」，他仔細想了下發現，「我好像滿在意一個點，就是...倫理。」講完瞬間仰頭大笑。

其實就是禮貌，他重視對前輩的態度，如果有新人演員第一次見面就如同平輩般的跟他打鬧，他在心裡會默默覺得「有點」不ok。

▲▼專訪 坤達。（圖／記者張一中攝）

▲坤達常偷拍柯佳嬿吃飯，還po上網。（圖／記者張一中攝）

婚後除了魅力升級之外，坤達的親民程度也升級，他時常在Instagram上出賣老婆柯佳嬿的進食照，畢竟老婆是女明星，難道po出去前真的都不給她看過嗎？

坤達調皮喊，「有問啊，po完之後才問！她有時候會自己挑一下，後來我拍比較好了，她也會說傳給她，我大概就知道哪幾張ok，但有時候我還是照著自己的意思在po照片。」

▲▼專訪 坤達。（圖／記者張一中攝）

▲坤達成為人夫後更有魅力。（圖／記者張一中攝）

從偶像團體到單飛，從不安到可以獨當一面，如果還有機會發片，坤達說：「我還是想要五個人。」雙魚座的模棱兩可，不是優柔寡斷，是想照顧到所有人的貼心。

其實他從來沒變，他還是那個每次都被噹「不要再放空」的坤達，只是多了一份屬於人夫的成熟穩重。

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Energy, 坤達, 柯佳嬿, 月村歡迎你

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