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快30歲了…泰勒絲被追問「何時生小孩」霸氣拒答！　理由曝光女性讚爆

記者李湘文／綜合報導

美國小天后泰勒絲（Taylor Swift）有演藝圈發電機之稱，交往過許多男神級藝人，最近則是跟英國演員喬歐文（Joe Alwyn）穩定發展中。她年底將滿30歲，最近接受德國媒體採訪，被問到「何時要生小孩」，當場霸氣地拒絕回答，令不少女性粉絲叫好！

▲泰勒絲被問「何時生小孩」拒答。（圖／翻攝自泰勒絲Instagram／CFP）

▲泰勒絲跟喬歐文穩定交往。（圖／翻攝自泰勒絲Instagram／CFP）

據外媒報導，泰勒絲近期正在舉辦「ME!」巡迴演唱會，日前被德國媒體問道：「這算是妳人生的一個轉換點嗎？妳是否有打算何時要當媽媽、生小孩？」不過，她對於這個問題似乎不太滿意，因此拒絕給予答案：「我真的不認為當男人快30歲時也會被問這種問題，所以我現在不打算回答。」

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▲▼泰勒絲（Taylor Swift）在片場領養浪貓班傑明。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

▲泰勒絲拒絕回答關於結婚生子的問題。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

雖然拒絕談論結婚生子的話題，但泰勒絲還是發表了邁入30大關的想法：「我聽別人說，當你進入30代，就不再會有像20代那麼多的壓力和焦慮，而我開始可以跟別人討論20代得到的經驗、挑戰、失敗和犯錯。」她即使到了30歲，還是打算繼續嘗試和犯錯，「但我期待在我們30幾歲時，對於自己是誰都能有更好的感受。」

對於泰勒絲拒絕回答的行為，不少女性網友熱烈議論、給予好評，認為她打破了社會大眾對女性人生的刻板規劃。不過也有人緩頰，認為媒體只是想跟她聊聊對婚姻、家庭的看法，其實可以不用太敏感。

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