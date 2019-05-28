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黃尚禾自爆「零食吸塵器」　一場電影嗑完2大包洋芋片

記者李欣容／綜合報導

黃尚禾在《浮士德遊戲2》飾演天才駭客，每次出場嘴裡都在嚼口香糖，私下他也是個吃貨，看電影可以吃完兩包洋芋片，反觀姚以緹飾演的單親媽媽，因同時具有殺手身分，讓她每次出場都不離打鬥鏡頭，相當辛苦，有次還不小心被修杰楷打傷額頭，直接腫起來。

▲▼ 黃尚禾戲裡戲外都愛吃不停 。（圖／福斯提供）

▲姚以緹額頭被打傷。（圖／福斯提供）

姚以緹飾演陸戰隊退伍的「李媛」，近身搏擊是家常便飯，雖有運動員底子，但真的訓練起來還是很吃力，為求鏡頭前的真實感，姚以緹幾乎不用替身。

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▲▼ 黃尚禾戲裡戲外都愛吃不停 。（圖／福斯提供）

▲姚以緹飾演單親媽媽。（圖／福斯提供）

一場她潛入修杰楷家中被發現的戲，兩人開始交纏格鬥，修杰楷一個距離沒抓好當下揮到姚以緹額頭，姚以緹痛到不行額頭立刻紅腫，讓修杰楷直道歉。

▲▼ 黃尚禾戲裡戲外都愛吃不停 。（圖／福斯提供）

▲黃尚禾戲裡戲外都愛吃。（圖／福斯提供）

另一位主角黃尚禾飾演天才電腦駭客Hank，在本劇中是最具有「口福」的一角，導演設計角色是有點吊兒郎噹個性，只要他出場不是在嚼口香糖就是在吃軟糖。

▲▼ 黃尚禾戲裡戲外都愛吃不停 。（圖／福斯提供）

▲黃尚禾（左）平時愛吃洋芋片。（圖／福斯提供）

事實上，黃尚禾也是不折不扣的吃貨，他表示：「可能以前在美國念書，所以比較偏好牛排、漢堡之類美式食物，零食的話很愛吃洋芋片，這是我最難拒絕的零食。最可怕的是我去看一場電影，一個人可以吃完兩包美式大包裝洋芋片。」

拍戲時黃尚禾也會分享零食給大家，但每次拿出來，大家都婉拒，最後零食都還是進到自己肚子裡，到拍攝後期工作人員都會把零食藏起來，以免黃尚禾吃不停。《浮士德遊戲2》將會在6月下旬於衛視電影台、星衛HD電影台及FOX+全面上線。

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關鍵字

姚以緹, 黃尚禾, 浮士德遊戲2, 修杰楷

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