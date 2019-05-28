贈獎／體驗當名偵探柯南的一天，日本超人氣《名偵探柯南科學搜查展》首度來台

▲名偵探柯南 科學搜查展 首次海外場 6 月 7 日起於台北科教館開展。（圖／聯合數位文創提供）

超人氣作品「名偵探柯南」連載至今超過二十年，無論是漫畫、動畫或是電影，在海內外累積大量粉絲。你是否也常跟著劇情絞盡腦汁推理真正的兇手是誰？！日本人氣展覽《名偵探柯南科學搜查展》海外首站即將在6月來到台北，展覽地點也特別挑選在全國唯一國立科學教育中心–國立台灣科學教育館的7樓特展廳，貫徹「科學搜查」的理念！喜歡柯南、愛好推理的大人和小孩都能在台灣親自體驗：搜查案發現場、找出證據、解開謎題的樂趣，真相永遠只有一個！

▲名偵探柯南-科學搜查展。（圖／聯合數位文創提供）※ 圖片僅供參考，請以實際展場陳列為準

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《名偵探柯南科學搜查展》於2018年自東京盛大開展，隨後在名古屋與福岡展出都獲得了各地民眾熱烈好評，現正於大阪展出中，並將陸續至長崎、大分、宮崎等城市巡迴。而台灣這次特別協調能夠與日本零時差同步展出，相信今年暑假將在台灣掀起一陣推理熱潮。

▲名偵探柯南 科學搜查展 。（圖／聯合數位文創提供）※ 圖片僅供參考，請以實際展場陳列為準

在漫畫中與科學搜查有關片段也會在展覽中介紹，並特別展出青山老師的手稿，讓粉絲們更深入瞭解柯南的世界。

▲名偵探柯南-科學搜查展。（圖／聯合數位文創提供）※ 圖片僅供參考，請以實際展場陳列為準

展覽內容情境描述毛利小五郎為殺人事件的嫌疑犯，參加者的任務就是要協助毛利小五郎洗刷嫌疑。進場後選擇「柯南&安室透」或「柯南&毛利蘭」作為搭檔，並可獲得專屬偵探手冊，前往展區進行搜查！展區劃分為三大區域：收集證據的「現場搜查區」、獲得新情報的「線索探查區」以及證物科學鑑定的「實驗區」，透過這三個區域的線索來解開事件的真相，享受追查真兇、解開謎團的樂趣。其中展覽一大亮點是由日本所精心設計的「Special Voice」，也就是柯南&安室透、柯南&小蘭兩條搜查路線的語音解說租借服務，本次也特別安排由台灣的柯南卡通配音人員親自錄製中文版，讓粉絲們可以聽著熟悉的聲音，一步一步跟著提示進行現場搜查，找出真相！更讓粉絲們驚喜的還有毛利偵探事務所、波羅咖啡廳等人氣場景重現，預計將成為粉絲拍照打卡熱點。

【展覽資訊】

展覽日期 ：2019年6月7日-9月16日 周一不休館

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓特展廳

展覽時間：平日10:00-17:00 (16:30最後入場)；假日10:00-18:00 (17:30最後入場)

====帶你去體驗《名偵探柯南科學搜查展》====

◎活動時間：5月28日 (三)至5月30日 (五) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday星光雲」粉絲團