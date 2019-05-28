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周興哲高雄宣布加場！黃牛價翻10倍　「不推實名制」有原因

記者盧薇淩／台北報導

亞洲創作新天王周興哲《你,好不好》演唱會高雄站25日開票，創下2分鐘就秒殺佳績，向隅的粉絲 一陣哀號，繼台北小巨蛋場黃牛肆虐，高雄站再一次秒殺，經紀公司和人在美國的周興哲越洋討論後，決定照顧粉絲，希望粉絲不買黃牛票浪費錢，28日宣佈於8月25日再加開一場，6月1日中午開賣。

▲▼周興哲高雄宣布加場 。（圖／星空飛騰）

▲周興哲高雄演唱會宣布加場。（圖／星空飛騰）

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周興哲感性說：「演唱會賣很好，我當然很happy ，這場演唱會是非常用心的一個秀，粉絲買了票來看，一定不會失望、都會覺得非常好看，所以對自己的演唱會，有非常大的信心。」對於首攻高雄巨蛋，又說：「我覺得這也會是一個很難忘的演唱會，我會用深情的歌聲和經典的情歌，陪伴著大家，就像臺北小巨蛋一樣。」
 
針對台北場黃牛搶票猖獗，隨即網上出現飆漲10倍價格的黃牛票，造成粉絲哀鴻遍野，這次主辦單位嚴陣以待，並將奇怪的IP都鎖了，杜絕黃牛買票，但還是有非常多的小興星買不到票，紛紛私訊、寫信灌爆Eric的社群網站。

▲▼周興哲高雄宣布加場 。（圖／星空飛騰）

▲周興哲呼籲別買黃牛票。（圖／星空飛騰）

周興哲所屬星空飛騰針對黃牛票表示：「謝謝所有的小興星對周興哲《你,好不好》巡演的支持，拓元是很穩定的售票系統，盡所能的阻擋了大量購票的單一IP位置，以系統來推算約略是十萬人想購票看演唱會，每次的售票約略每200人只有一人買到票，也就只有千分之五的粉絲買到票的，黃牛是存在的，而且存在於台灣的每一場演唱會，每次的現場售票就是黃牛的退票釋出，所以呼籲粉絲不要購買黃牛票。」

星空飛騰並提到，這次未實施實名制的考量，「實名制有現場入場檢查的高度困難，以過去實名制特區入場，不到2千人需要3個半小時核對身分證件入場，一萬個人可能需要觀眾在烈日下排隊8小時入場，發生意外是我們所不樂見的。過去也有未帶證件無法核對實名制入場，又不肯退票，反而阻礙排隊人潮進場的情況，發生在實名制購票入場的演唱會上，在盛夏的高雄，對粉絲是一種酷刑。」

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