自製巨人版食物爆紅！超帥韓國YouTuber「其實是女人」　激美長髮照曝光

記者李湘文／綜合報導

韓國YouTuber「YAMMoo（얌무）」以製作吃東西的ASMR影片走紅，但又不只是單純吃東西，而是常自製「巨人版食物」，連包裝都模仿得唯妙唯肖，獨特風格吸引60萬粉絲。YAMMoo還有張帥氣美型的臉蛋，迷倒眾多女粉絲，但許多人不知道她其實是女生，以前留長髮時也是個大正妹。

▲YAMMoo以自製巨型食物走紅。（圖／翻攝自YouTube／얌무YAMMoo）

YAMMoo留著一頭齊眉短髮，又喜歡穿帽T和黑色T恤，看起來就像個清秀少年，雖然會化淡妝上鏡，看起來仍有幾分英氣。此外，因為她拍攝的是ASMR影片，通常都使用氣音說話，導致被許多人誤會真實性別。

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▲YAMMoo長相清秀帥氣，但其實是女生。（圖／翻攝自YAMMoo Instagram）

不過，YAMMoo以前長髮時期拍的照片在近日曝光，齊瀏海、長捲髮充滿甜美少女氣息，加上一雙明亮的大眼睛，顯得特別動人。因為照片太轟動，許多網友這才知道她是女生，驚嘆「我看了好多支影片，一直以為是男生」、「果然美男和美女只有1張紙的距離」、「我還以為泫雅開始經營YouTube了」、「果然長得漂亮的人也會長得帥」。

▲YAMMoo長髮舊照曝光，被稱讚像泫雅。（圖／翻攝自韓網theqoo）

事實上，YAMMoo本來就喜歡換各種髮型，以前也幾乎染遍所有顏色，後來興起想嘗試剪短的念頭，就乾脆地剪掉了，之後覺得舒服又方便，才一直沒有再留長。她也澄清過自己的性向，以後還是打算要結婚，若是覺得時機差不多了，也會再把頭髮留長，希望大家不要管她的造型太多。