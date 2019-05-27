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節目驚喜慶生⋯胡瓜「露尷尬笑」曝心中願望藏洋蔥

記者許逸群／台北報導

藝人胡瓜下月4日將過60歲生日，昨（26日）錄《台灣那麼旺》時，大夥替他秘密慶生，卻意外歡笑一籮筐。大夥躲在胡瓜休息室準備要來個驚喜，沒想到胡瓜從停車場走到攝影棚就發現「破綻百出」，調皮的他居然臨時改路線從貨梯出來，讓守在客梯通道的「眼線」來不及通報，讓大家手忙腳亂。

▲胡瓜慶生。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜識破驚喜慶生，讓大夥手忙腳亂。（圖／民視提供）

▲胡瓜慶生。（圖／民視提供）

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原本想要替胡瓜驚喜慶生，結果大夥來不及點蠟燭、來不及拍照，連喊生日快樂都慢一拍，讓胡瓜忍不住露出「尷尬笑」的經典表情。胡瓜笑説：「好歹我也看了30多年的大風大浪，ㄧ出電梯還有金牌卡位戰的選手來不及躲來躲去，製作人神色不安站在我休息室門口，我就心裡有譜了。」

▲胡瓜慶生。（圖／民視提供）

▲王瞳笑稱本想嚇瓜哥，結果反被嚇到。（圖／民視提供）

談到慶生，胡瓜提到上周三「十方啟能中心」一群孩子大熱天躲在車上，也是這樣秘密慶生，讓他真的很感動，但也很不好意思。提到十方，也讓胡瓜相當心疼，多年來看著他們成長，從他們是小團體沒地方住，還住在土石流的區域直到現在建校，胡瓜說：「看一個孩子光是刷牙就要學半年，真的很心疼。」

胡瓜很佩服這些老師與志工們的付出，32年來不只固定捐款，也會慈善演出募款餐會，但場地基本就要120桌，現在都快6月，才只有認桌30桌，真的是讓他擔憂不已，還熱心找人自製募款海報手拿版親自錄影呼籲大家。

胡瓜說：「除了生日願望要祝福大家平安健康，其實有個秘密願望是希望有能力的人，能有錢出錢為這些慈善團體出一份力。」他每年都會準備一筆預算捐款給公益單位，還曾經出席義賣發現有束花賣不出去，他花了100萬買下，去年底還租遊覽車集合藝人快閃5家公益團體，他個人也每家捐款20萬。

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