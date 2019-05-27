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田口淳之介親口認了吸大麻！　毒齡10年「從傑尼斯時期就開始」　

記者蕭采薇／綜合報導

前日本偶像團體「KAT-TUN」團員田口淳之介22日因持有大麻遭到逮捕，日本厚生勞動省麻藥取締部懷疑他和大5歲女友小嶺麗奈持有大麻，在22日進入住家實施搜索，並以違反大麻取締法為由將兩人逮捕。田口淳之介也承認罪行，並供出自己「已經吸毒10年」。

▲▼田口淳之介 台北演唱會LIVE TOUR 2018『DIMENSIONS』in TAIPEI。（圖／記者張一中攝）

▲田口淳之介承認在傑尼斯時期就染上毒癮。（圖／記者張一中攝）

據日本媒體報導，田口淳之介和女友小嶺麗奈都已承認吸食毒品，田口淳之介供稱：「我大概從10年前就開始吸毒。」這也意味著在他還在傑尼斯事務所時，就已經開始接觸毒品，而時間也正好差不多是他開始與小嶺麗奈交往的時候，目前日本警方正在追查毒品來源。

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此外，田口淳之介的前隊友中丸雄一日前也對此事作出回應，他表示在得知田口淳之介涉毒被捕的消息後，心裡覺得可惜、震驚和難以置信，但「沒有為對方辯護的理由」。他透露，和田口淳之介在中學時就已認識，覺得「他的依賴心較強」。而也有部分粉絲認為，他是遭到女友小嶺麗奈洗腦，才步入歧途。

▲▼田口淳之介聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲田口淳之介承認在傑尼斯時期就染上毒癮。（圖／記者張一中攝）

田口淳之介在2006年以KAT-TUN一員出道，2016年3月退出團體和傑尼斯事務所，之後便一直進行solo活動。他和小嶺麗奈交往超過10年，退團時曾被懷疑是要跟女友結婚，到現在依然維持穩定戀情，未料突然因涉嫌持毒而一起被捕。

值得一提的是，同樣曾屬KAT-TUN的田中聖，在2017年也因為涉嫌持有大麻，跟同居女友一起遭到逮捕，雖然矢口否認大麻為自己所有，但接受驗尿結果呈現陽性。他之後出面鞠躬道歉，雖然因證據不足未被起訴，卻還是使形象受到影響。

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田口淳之介, 小嶺麗奈, KAT-TUN, 中丸雄一

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