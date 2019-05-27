ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

梁靜茹20年前報紙出土！青澀模樣曝光..憶當企劃過往：好害怕

記者盧薇淩／台北報導

歌迷等了7年，梁靜茹推出全新專輯《我好嗎？－太陽如常升起》，她來到POP Radio《What’s Up Music》，俊菖特別替6月將過生日的梁靜茹製作一本回憶剪貼簿，裡面都是梁靜茹20年前發行第一張專輯時的剪報。俊菖專程到國家圖書館翻出1999年的舊報紙，更表示「這都google不到的」，讓梁靜茹又驚又喜急忙翻閱，看到剛出道的自己，讓她忍不住驚呼連連。

▲▼ 梁靜茹上俊菖節目 。（圖／pop radio）

▲俊菖準備20年前的簡報送她 。（圖／pop radio）
 
原來梁靜茹出道前曾擔任唱片企劃，幫公司歌手「剪報」是每天必備工作。「我那時覺得好害怕」，梁靜茹說，當時每天將通告放在桌前，對於要去哪些通告、要說什麼都欠缺自信，「去校園演出都躲在側邊觀摩」，但現在回想都是青澀卻很美的回憶。
 
回憶出道機緣，從1997年的海螺新韻獎唱了朋友的創作而被李宗盛挖掘，梁靜茹更在空中懷念與雙子座父親練唱B版卡拉OK的日子，是充滿憧憬、每天活在當下，「很想念那個喜歡唱歌的爸爸」，並說父親很疼小孩，而唱歌就是父親的樂趣。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 梁靜茹上俊菖節目 。（圖／pop radio）

▲梁靜茹上電台節目。（圖／pop radio）
  
出道20年，難免產生倦勤或低潮，梁靜茹克服的方式是，從中思考並藉由外力獲得刺激，談到音樂，她眼睛發亮「我覺得它是重要的」，只要開心就想唱歌，開車時也會反覆播放自己的專輯，一聽就是3小時，「這種快樂就是我喜歡、熱愛這個作品」，從中所獲得許多滿足感。梁靜茹更自揭居家秘密最愛「清唱」，讓俊菖忍不住羨慕起梁靜茹的鄰居，卻被她反虧：「但我的鄰居是外國人！」

ㄇㄟ

▲梁靜茹回憶當時唱歌的自己。（圖／pop radio）

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

推薦閱讀

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

寫給楊丞琳的歌被控抄襲！　吳青峰「真的一樣欸」道歉吐真相

寫給楊丞琳的歌被控抄襲！　吳青峰「真的一樣欸」道歉吐真相

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

YG社長爆性招待！　揪YG世界級韓星「找25名酒家女」給2富豪享用

YG社長爆性招待！　揪YG世界級韓星「找25名酒家女」給2富豪享用

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

寫給楊丞琳的歌被控抄襲！　吳青峰「真的一樣欸」道歉吐真相

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

YG社長爆性招待！　揪YG世界級韓星「找25名酒家女」給2富豪享用

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

梁靜茹, 俊菖

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星
  2. 記者趙立Cosplay做公益「10年無間斷」：只想分享快樂
  3. 市價5千只賣2折？謝震武「收貨現拆」驚覺詐騙秒退件
  4. 梁靜茹20年前報紙出土！青澀模樣曝光..憶當企劃過往：好害怕
  5. 喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎
  6. 子瑜「回台北度假」零遮掩現身機場！　喜見粉絲甜笑送愛心
  7. 曾智希「大腿被割出10cm傷口」　醫護人員脫口：好精采
  8. 修杰楷、楊銘威兩家人出遊！咘咘合體Mia…Bo妞「這手勢」網笑噴
  9. 劉在錫親自拜訪「剛剛以村」！釜山又有藝術文化新景點
  10. 五月天、蘇打綠都挺她！　新人歌手嗨翻：激動想哭了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366