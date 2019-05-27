梁靜茹20年前報紙出土！青澀模樣曝光..憶當企劃過往：好害怕

記者盧薇淩／台北報導

歌迷等了7年，梁靜茹推出全新專輯《我好嗎？－太陽如常升起》，她來到POP Radio《What’s Up Music》，俊菖特別替6月將過生日的梁靜茹製作一本回憶剪貼簿，裡面都是梁靜茹20年前發行第一張專輯時的剪報。俊菖專程到國家圖書館翻出1999年的舊報紙，更表示「這都google不到的」，讓梁靜茹又驚又喜急忙翻閱，看到剛出道的自己，讓她忍不住驚呼連連。

▲俊菖準備20年前的簡報送她 。（圖／pop radio）



原來梁靜茹出道前曾擔任唱片企劃，幫公司歌手「剪報」是每天必備工作。「我那時覺得好害怕」，梁靜茹說，當時每天將通告放在桌前，對於要去哪些通告、要說什麼都欠缺自信，「去校園演出都躲在側邊觀摩」，但現在回想都是青澀卻很美的回憶。



回憶出道機緣，從1997年的海螺新韻獎唱了朋友的創作而被李宗盛挖掘，梁靜茹更在空中懷念與雙子座父親練唱B版卡拉OK的日子，是充滿憧憬、每天活在當下，「很想念那個喜歡唱歌的爸爸」，並說父親很疼小孩，而唱歌就是父親的樂趣。

請繼續往下閱讀...

▲梁靜茹上電台節目。（圖／pop radio）



出道20年，難免產生倦勤或低潮，梁靜茹克服的方式是，從中思考並藉由外力獲得刺激，談到音樂，她眼睛發亮「我覺得它是重要的」，只要開心就想唱歌，開車時也會反覆播放自己的專輯，一聽就是3小時，「這種快樂就是我喜歡、熱愛這個作品」，從中所獲得許多滿足感。梁靜茹更自揭居家秘密最愛「清唱」，讓俊菖忍不住羨慕起梁靜茹的鄰居，卻被她反虧：「但我的鄰居是外國人！」

ㄇㄟ

▲梁靜茹回憶當時唱歌的自己。（圖／pop radio）