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鎮暴警察黑歷史！《悲慘世界》坎城獲獎　法國總統：包場請官員看

記者洪文／綜合報導

法國電影《悲慘世界》（Les misérables）獲得第71屆坎城影展評審團獎，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）聞訊在第一時間為導演送上祝賀，並表示絕對會包場讓政府官員觀賞。該片還未上映就在法國政壇掀起熱議，尤其片尾一場警察鎮暴受挫、慘遭以牙還牙的報復戲，精彩駭人程度堪稱前所未見，更讓美國《綜藝報》震撼表示「片中鎮暴警察的暴行令人髮指」。

▲▼《悲慘世界》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《悲慘世界》劇照。（圖／海鵬提供）

導演拉德利（Ladj Ly）1980年出生於巴黎，《悲慘世界》是他的首部劇情長片，由過去的短片作品改拍而成，寄望觀眾能更加關注巴黎市郊當前的嚴重狀況。該片提出現在法國仍有貧富差距、種族歧視、執法暴力等社會問題，且在過去數十年來從未受政府重視，終究導致抗暴事件如烈火燎原、一發不可收拾，與150年前文豪雨果的名著《悲慘世界》核心概念如出一轍，因此借其名諷刺當今社會。

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▲▼《悲慘世界》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《悲慘世界》劇照。（圖／海鵬提供）

雖然片名「悲慘世界」取自法國文豪雨果著作之名，劇情卻取材法國2005年10月時，發生在巴黎近郊城市蒙費梅伊市的真實暴動事件。當時有2名北非裔男孩為躲避警察緝捕而遭到電死，引起巴黎民眾抗議怒火，爆發多場暴動及焚車事件，時間長達3週、難以停歇。終究冰凍三尺非一日之寒，該事件一夕引爆了法國積怨已久的種族、平等、階級及教育等問題，不僅法國為此付出嚴重代價，時任總統席哈克為平息暴動，甚至不得不宣佈全法國進入緊急狀態，暴動慘烈可見一斑。

▲▼《悲慘世界》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《悲慘世界》劇照。（圖／海鵬提供）

特別是《悲慘世界》片尾一場警察鎮暴受挫、慘遭以牙還牙的報復戲，導演拍攝時大規模調度演員們重回巴黎凱旋門前，重現混亂暴力的抗爭場面，精彩駭人程度堪稱前所未見，更讓美國《綜藝報》震撼表示「片中鎮暴警察的暴行令人髮指」。

▲▼《悲慘世界》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《悲慘世界》劇照。（圖／海鵬提供）

《悲慘世界》在坎城影展首映吸引前法國第一夫人卡拉布魯尼（Carla Bruni）到場觀影。由於該片深刻反映法國日趨嚴重的社會問題，首映後大獲好評，美國金棕櫚獎名導麥可摩爾（Michael Moore）更盛讚這部片是「黑暗時代的良心之作」，而全球發行商更是爭相搶購版權，據傳美國亞馬遜以超過120萬美金的巨額版權金，擊敗索尼影業搶下全美發行權，而台灣版權已由海鵬影業取得，並預定年底在台上映。

▲▼《悲慘世界》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《悲慘世界》劇照。（圖／海鵬提供）

此外，榮獲本屆坎城影展最佳紀錄片的電影《為了薩瑪》（暫譯，For Sama），是由敘利亞女導演娃艾阿卡提布（Waad Al-Khateab）及英國名導愛德華華茲（Edward Watts）聯合指導，電影深入敘利亞戰區拍攝當地居民的生活，直擊戰亂瓦礫下的日常人生，不僅鏡頭震撼人心，更讓不少觀眾潸然淚下，導演直言當地居民「人生沒有計畫，只能奮力求生」，真實且令人心碎的劇情獲美國時代雜誌形容「人生必看的電影」。

▲▼《為了薩瑪》劇照 。（圖／海鵬提供）

▲《為了薩瑪》劇照 。（圖／海鵬提供）

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《為了薩瑪》日前甫於美國南方音樂節（SXSW）橫掃最佳紀錄片、觀眾票選雙料大獎，此次獲邀坎城影展特別放映，更奪得最佳紀錄片「金眼睛獎」，也因此自動獲得奧斯卡最佳紀錄片的參賽權，有望角逐明年奧斯卡金像獎。台灣版權則由海鵬影業取得，預計於年底上映。

▲▼《為了薩瑪》劇照 。（圖／海鵬提供）

▲《為了薩瑪》劇照 。（圖／海鵬提供）

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