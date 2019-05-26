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蕭秉治前進校園吐低潮　暴譙三字經事件今有新進展！

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治日前在IG爆氣，指自己被搶樂手而爆粗口，不過他隨後刪文，也PO文表示：「我要重新找回那個謹言慎行的自己，修煉身心靈。」稍早該名被指控搶樂手的「音樂總監」，主動致電給他所屬的相信音樂澄清，確實有來協商換樂手的事情，但絕對沒有要搶樂手，可能是因雙方互不認識，在溝通過程中出現誤會導致，蕭秉治接下來演出都還是同一批樂手，雙方也打算下週找時間約出來聊聊。

▲▼蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治今在世新大學舉辦彈唱會。（圖／相信音樂提供）

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▲▼蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治今（26日）前進世新大學舉辦校園講彈會，透露過去與病魔搏鬥期間，曾經長達一年多窩在家裡足不出戶，唯一出門動力就是到住家附近便利商店買啤酒，當時的他，因為渾沌的精神與情緒，讓家人及朋友都擔心不已，紛紛輪流到家中與他談心、加油打氣。

蕭秉治說，那時的他情緒達到最谷底，常常喝酒抒發情緒，只要一沒酒精就會全身發抖，「之後不想碰酒精也是因為知道那段時間酒精對我傷害蠻大，這是一個過程，重新回到舞台感謝那段時間，我學會如何跟黑暗相處。」他表示，看醫生除了能得到藥物控制，醫生把他當成弟弟和朋友，「只要看我發文，看我情況不對就會叫我找他們聊天。」

因此他現在症狀改善很多，也學著與憂鬱症共生、跟它相處，並分享不鼓勵、不責備、不反駁「三不法則」，他解釋：「不鼓勵：因為太多的鼓勵言語，例如：不要想太多、你要加油等等這些話語，反而會造成壓力的形成。不責備：則是不要把過錯都加諸在患者身上。不反駁：當對方有沮喪的話，不要反駁，或是當對方情緒一來的話，迎合對方來去了解對方心情。」

▲▼蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治和同學藉由音樂及心情分享，闡述自己的內心世界。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

台下學生也主動發問，有人問他怎麼走出上一段戀情的陰影，他則表示自己做過電擊治療，因此很多記憶都忘了，也有人說自己有憂鬱症，且對自己很沒信心，但某次聽了蕭秉治的演出，曾提到：「長相不是很重要，重要的是我的音樂。」因此6月1日決定去參加比賽，夢想就是能當他的師弟。

蕭秉治最近正忙著籌備2019《凡人MORTAL》巡迴演唱會，台北站7月6日、7日台大體育館開演，高雄站8月31日在新光三越高雄左營店10F國際活動展演中心舉辦，門票於拓元售票系統全面開賣。

▲▼蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治給予同學溫暖擁抱。（圖／相信音樂提供）
▲▼蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

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