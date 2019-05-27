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醫職劇夯「器捐」議題拍出收視新高「專業醫知識」演員對幾分？

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期一下午兩點首播、星期日晚間八點重播的《星光好選喆》。

記者王筱筑／綜合報導

今天下午2點首播的《星光好選喆》要再度推薦台灣好劇，還有「動靜皆宜」的精選電影內容要帶給大家！台灣好戲一部接一部，繼上週介紹台灣首部律政題材劇《最佳利益》，接著今天要介紹接檔公視《我們與惡的距離》，更是台灣首部聚焦在器捐移植協調師的職人劇《生死接線員》，片中大膽討論器官捐贈讓生命延續的議題，首播後收視率飆高，更創下公視新劇開播的新高紀錄。下禮拜即將播出大結局之際，《星光好選喆》節目也邀請到《生死接線員》劇中「器捐小組」四位核心演員群曾少宗、劉倩妏、李杏、單承矩，他們分享了拍攝祕辛和「暴雷」趣事。

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改編自法國暢銷文學作品的《亨利先生的秘密》，在書迷熱烈期盼下終於登上大銀幕，一本由退稿圖書館挖掘出的稿件，出版後熱銷狂賣，卻也因作者神秘的過往，而掀起了文壇筆戰，由法國影帝法布萊斯魯奇尼攜手近期以《找我經紀人》爆紅的實力女星卡蜜兒克汀演出，兩人聯手展開調查尋找出真相，這部電影可說是一封獻給所有愛書人及寫書人的電影情書，就連去年新科金馬獎最佳女配角丁寧和《星光好選喆》主持人簡立喆，在欣賞完電影後也都被圈粉，節目中將有兩人對於電影最獨到的見解與對談。

史上最帥「殺神」再度回歸！好萊塢男神基努李維在《捍衛任務》系列中，建立起最完美的殺神形象，片中的暴力美學也總令影迷們熱血沸騰念念不忘，這次《捍衛任務3：全面開戰》動作場面再度升級，電影在台灣、美國上映後更是無懸念榮登首周末票房冠軍。看年過半百但外型「凍齡」的基努李維在片中賣力奮戰，拳拳到肉的逼真肉搏場面讓人目眩神迷，各式武器和驚險飛車追逐更是少不了，還有偶爾出現緩解氣氛的幽默梗，絕對是愛看精彩動作爽片的觀眾不容錯過的好選擇，節目中將有更精彩的深度評析！

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周一下午2點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《生死接線員》主要演員們的簽名海報，以及影后丁寧的親筆簽名電影紀念卡，在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

▼《捍衛任務3：全面開戰》。（圖／《捍衛任務3：全面開戰》劇照）

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》。（圖／《捍衛任務3：全面開戰》劇照）

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生死接線員, 亨利先生的秘密, 丁寧, 捍衛任務, 李杏, 曾少宗, 劉倩妏, 單承矩

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