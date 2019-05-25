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吳彥祖曬父31年古董保時捷超跑　傳承父願又購新車...網羨：神家庭條件

記者阮巧雯／綜合報導

吳彥祖擁有俊俏五官，身材結實壯碩，當爸之後父愛爆棚更是讓粉絲讚譽有加，平時他除了常在IG曬家人照片，因為熱愛車子更是常常分享各種豪車照片。25日他曬出老爸31年前買的亮紫色經典保時捷（Porsche）超跑， 讓網友看了讚：「好車！」

▲吳彥祖替自己買的第一輛保時捷超跑 。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

▲吳彥祖替自己買的第一輛保時捷超跑 。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

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照片中，吳彥祖與父親坐在紅色保時捷GT3 Touring中，看得出來兩人的興奮之情，因為這部意義非凡的超跑，代表著傳承父親在80年代時所買的Porsche 911骨董保時捷，他表示：「31年前我父親買了Porsche 911他的第一輛保時捷，而至今我一直將這部車留在家中。」

▲吳彥祖父親的80年代古董保時捷超跑。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

▲吳彥祖父親的80年代古董保時捷超跑。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

其實家境很好的吳彥祖，小時候家中就有很多豪車，但他對老爸這輛保時捷最感興趣，在16歲拿到駕照時就迫不及待地開著它去兜風，更是到現在都捨不得賣掉。而如今跟父親一樣替自己買了第一輛保時捷，他興奮表示：「我替自己買了第一部保時捷，還載著老爸兜風很開心。」網友看了也紛紛留言「爸爸的911太帥了」、「好幸福的家庭」，也有網友羨慕：「家庭條件太厲害了。」

▲吳彥祖一家3口幸福生活羨煞不少粉絲 。（圖／翻攝自吳彥祖老婆IG／thelisa_s）

▲吳彥祖一家3口幸福生活羨煞不少粉絲 。（圖／翻攝自吳彥祖老婆IG／thelisa_s）

▼吳彥祖與女兒互動眼裡滿滿都是溺愛。（影片／取自吳彥祖IG，如被移除請見諒。）

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