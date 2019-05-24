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邵雨薇撐傘「變香菇」表情包萌翻！　吹衛生紙夾鐵蛋0包袱

記者盧薇淩／台北報導

邵雨薇首次跨界當歌手，近期發行了首張個人專輯《微雨》，最新主打歌《裝睡的人》，找了金曲唱將蕭煌奇來操刀專輯製作。明星鍵盤手24日特別邀她上節目，和網友互動玩樂，更有設計了「鍵盤手演唱會特訓班」，要來考驗肺活量，她在節目上挑戰吹衛生紙5秒、閉氣夾六顆鐵蛋及吹氣球，十足考驗體力，讓她沒一會兒就喊累，但也被網友搜集到邵雨薇的可愛表情包！

▲▼邵雨薇玩遊戲表情包 。（圖／ETtoday）

▲邵雨薇玩遊戲挑戰肺活量。（圖／ETtoday）

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邵雨薇6月8日將踏上Legacy舞台，舉辦個人首場演唱會，節目特別設計「鍵盤手演唱會特訓班」，除了要考驗她的肺活量之外，還要檢視她是否已經準備好站上舞台。節目一開始就和主持人關關玩快問快答，只見身後氣球越來越大顆，讓兩人壓力倍增，最後關關敗在「用3成語形容邵雨薇新專輯」，他講出天降甘霖、黃鶯出谷後，一時之間想不到第3個成語，氣球鼓滿空氣後爆炸，被嚇了一大跳。

▲▼邵雨薇玩遊戲表情包 。（圖／ETtoday）

▲邵雨薇認真吹氣球。（圖／ETtoday）

接著邵雨薇與關韶文玩「聽google小姐念歌詞猜歌名」遊戲，邵雨薇最後壓倒性勝利，但她蹲在雨傘前思考歌名，笑稱自己想太久「都變香菇了」，模樣自然可愛，最後來到挑戰肺活量，吹衛生紙5秒、閉氣夾6顆鐵蛋及吹氣球考驗，各種賣力玩遊戲的表情包，也讓網友直呼天然萌。

▲▼邵雨薇玩遊戲表情包 。（圖／ETtoday）

▲▼邵雨薇表情包出爐。（圖／ETtoday）

▲▼邵雨薇玩遊戲表情包 。（圖／ETtoday）

▲▼邵雨薇玩遊戲表情包 。（圖／ETtoday）

▲▼邵雨薇玩遊戲表情包 。（圖／ETtoday）

▲▼邵雨薇玩遊戲表情包 。（圖／ETtoday）

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