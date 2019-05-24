ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《半澤直樹2》確定明年4月開播！回顧神劇當年超狂3事蹟

KKBOX日語小編 KKBOX日語小編

KKBOX日語小編帶你掌握最新最快日本情報，JPOP、日劇、動漫情報通..

文／卡住牙很糟糕

日劇《半澤直樹》終於確定回歸！

講述日本職場中「部下的功勞歸長官，長官的過失部下扛」這種畸形生態，銀行員半澤直樹不屈長官威權，堅決揭發弊端不惜與高層對立，大快人心的劇情在當時創下高收視高話題性。傳聞電視台一直無法說服男主角堺雅人接拍，因此即便多年來拍續集的傳言不斷，始終停在只聞樓梯響的階段。

▲《半澤直樹2》確定明年4月開播！回顧神劇當年超狂3事蹟。（圖／KKBOX提供）

請繼續往下閱讀...

▲《半澤直樹2》確定明年4月開播！回顧神劇當年超狂3事蹟。（圖／KKBOX提供）

這次在八卦雜誌《週刊女性PRIME》提早一天揭露的情況下，昨早（23日）TBS 總算鬆口，對外發布《半澤直樹》續篇將在2020年4月上檔的好消息，這次將會由半澤直樹到東京中央銀行子公司「東京中央證券」任職，展開一連串故事。

看過來，《半澤直樹》就是這麼威：

收視率無人能及

說《半澤直樹》是平成年代最成功的日劇也不為過，在日劇收視屢創新低的年代，《半澤直樹》平均收視率 28.7%，在平成總排名第六，甚至因為收視率少見的開高走高，最後一集創下單集 42.2% 的高收視率，在平成年間獨冠群雄。

《半澤直樹》是平成年單集收視冠軍／翻攝自NIKKEI STYLE

金句連發，入選年度流行語大賞

《半澤直樹》劇中有許多台詞深入人心，舉凡是「部下的功勞歸長官，長官的過失部下扛」、「加倍奉還」都在當時引領風潮，不僅是社群上常見引用，就連路邊商家也搶用「加倍奉還」攬客，這股潮流甚至吹向台灣，在台灣即使沒看過《半澤直樹》的人也對「加倍奉還」這句話以及黃黑白配色的字體設計一點都不陌生。

也因為「加倍奉還」太紅了，成功入選 2013 年「日本流行語大賞」，這也是繼《無家可歸的小孩》「同情我就給我錢」之後，暌違 19 年再度有日劇台詞入選。

周邊商品賣斷貨，生產趕不上

每當日劇上檔，電視台不免要推出系列周邊商品。《半澤直樹》也不例外，推出一系列筆記本、文具、資料夾，但當中賣得最好的是「加倍奉還饅頭」。

隨著《半澤直樹》收視率持續升溫，外包裝做成半澤直樹名片，並寫上「加倍奉還」的饅頭成為最搶手周邊，每每上貨都在瞬間搶購一空，半澤饅頭成為當時來到東京出差的上班族必排伴手禮，然而供不應求，也使得商品在拍賣上被高價轉售。

半澤饅頭／翻攝自TBS官網

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

推薦閱讀

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：不用說對不起

快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：不用說對不起

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快

雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快

阿嬌爆分居賴弘國…遭酸「婚結得不值」　密友揭婚姻現況！

阿嬌爆分居賴弘國…遭酸「婚結得不值」　密友揭婚姻現況！

韓版Makiyo！「偶像劇女星」醉酒暴打60歲司機　下場超慘

韓版Makiyo！「偶像劇女星」醉酒暴打60歲司機　下場超慘

《冰與火》結局4.3分史上最慘！140萬人連署重拍　HBO回應了

《冰與火》結局4.3分史上最慘！140萬人連署重拍　HBO回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：不用說對不起

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快

阿嬌爆分居賴弘國…遭酸「婚結得不值」　密友揭婚姻現況！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

半澤直樹, 堺雅人, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 懷孕吃珍珠粉「想讓女兒變白」！　劉真吃1次就反悔：浪費9千
  2. 周興哲專屬「小白」麥克風　跟張惠妹、林俊傑同款！
  3. Ella曝喜訊：今天是個大日子！　「充滿幸福的粉紅泡泡」
  4. 彩虹同婚／同志友人「登記結婚」狂放閃　李杏笑：考慮過單身感受嗎？
  5. 星二代脫上衣拍宣傳照！　媽媽擔心問「這樣好嗎？」
  6. 彩虹同婚／藏男友10年向家人出櫃「不被祝福」　葉天倫感動好友今結婚了
  7. 迪士尼經典卡通《奇奇與蒂蒂》真人版開拍！「新劇本」全都變了
  8. 勝利爆「召妓內幕」！　提前帶回家「確認水準」隔天送給客戶
  9. 梁詠琪錄音室崩潰大哭　曝「不唱這首歌」全因陷戀愛困境
  10. 子瑜親揭「很少說中文」背後真相！直播教MOMO講中文…Q炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366