文／卡住牙很糟糕

日劇《半澤直樹》終於確定回歸！

講述日本職場中「部下的功勞歸長官，長官的過失部下扛」這種畸形生態，銀行員半澤直樹不屈長官威權，堅決揭發弊端不惜與高層對立，大快人心的劇情在當時創下高收視高話題性。傳聞電視台一直無法說服男主角堺雅人接拍，因此即便多年來拍續集的傳言不斷，始終停在只聞樓梯響的階段。





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▲《半澤直樹2》確定明年4月開播！回顧神劇當年超狂3事蹟。（圖／KKBOX提供）

這次在八卦雜誌《週刊女性PRIME》提早一天揭露的情況下，昨早（23日）TBS 總算鬆口，對外發布《半澤直樹》續篇將在2020年4月上檔的好消息，這次將會由半澤直樹到東京中央銀行子公司「東京中央證券」任職，展開一連串故事。

看過來，《半澤直樹》就是這麼威：

收視率無人能及

說《半澤直樹》是平成年代最成功的日劇也不為過，在日劇收視屢創新低的年代，《半澤直樹》平均收視率 28.7%，在平成總排名第六，甚至因為收視率少見的開高走高，最後一集創下單集 42.2% 的高收視率，在平成年間獨冠群雄。

《半澤直樹》是平成年單集收視冠軍／翻攝自NIKKEI STYLE

金句連發，入選年度流行語大賞

《半澤直樹》劇中有許多台詞深入人心，舉凡是「部下的功勞歸長官，長官的過失部下扛」、「加倍奉還」都在當時引領風潮，不僅是社群上常見引用，就連路邊商家也搶用「加倍奉還」攬客，這股潮流甚至吹向台灣，在台灣即使沒看過《半澤直樹》的人也對「加倍奉還」這句話以及黃黑白配色的字體設計一點都不陌生。

也因為「加倍奉還」太紅了，成功入選 2013 年「日本流行語大賞」，這也是繼《無家可歸的小孩》「同情我就給我錢」之後，暌違 19 年再度有日劇台詞入選。

周邊商品賣斷貨，生產趕不上

每當日劇上檔，電視台不免要推出系列周邊商品。《半澤直樹》也不例外，推出一系列筆記本、文具、資料夾，但當中賣得最好的是「加倍奉還饅頭」。

隨著《半澤直樹》收視率持續升溫，外包裝做成半澤直樹名片，並寫上「加倍奉還」的饅頭成為最搶手周邊，每每上貨都在瞬間搶購一空，半澤饅頭成為當時來到東京出差的上班族必排伴手禮，然而供不應求，也使得商品在拍賣上被高價轉售。