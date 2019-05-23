修杰楷營火中回眸「45度角」　鍾瑶少女心噴發：太帥了

記者李欣容／綜合報導

修杰楷、鍾瑶在電視劇《浮士德遊戲2》首次合作，修杰楷飾演未破案不擇手段的刑警，鍾瑶則是積極的記者，二位首次合作，問到對鍾瑶感覺，修杰楷稱讚她背台詞功力深厚，鍾瑶則說修杰楷「很帥」。

▲修杰楷、鍾瑶（左）在《浮士德遊戲2》情感戲少，但戲外交情很好。（圖／福斯提供）

鍾瑶在劇中初次遇到修杰楷，一見到他就劈哩啪啦要解釋死亡案件，滿滿四頁幾乎都是她的台詞，修杰楷表示，「如果這是給我的本，應該會從拿到劇本的第一天起就努力一直背，以免現場出糗。」

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拍攝當天見她輕鬆講完台詞，完全是有備而來的狀態，讓修杰楷大讚她是「理科小姐」，頭腦相當清晰，鍾瑶也分享背台詞訣竅，笑說，「其實剛拿到時我是覺得滿吃力，所以花點時間想清楚邏輯，消化後再用自己的口吻說出來，我也是花了三天找人幫我對詞才背起來。」

▲鍾瑶飾演記者。（圖／福斯提供）

鍾瑶自爆剛出道時，有偷偷跟在「前輩」黃尚禾身邊學習，「那時候跟尚禾合作，覺得他是個有很多經驗演員，於是就偷偷觀察他怎麼解讀劇本，像海綿一樣拼命吸收，某方面尚禾像是扮演一位導師的角色。」

▲鍾瑶和修杰楷在營火下閒聊。（圖／福斯提供）

除了打鬥、推理的戲外，還有場促膝長談的情節，修杰楷與鍾瑶坐在營火前聊天，拍攝氣氛相當舒服，聊到兩人都快出戲，加上營火的光暈打在臉上，鍾瑶竟忍不住少女心噴發，「天啊！怎麼這麼帥。」福斯新創影集《浮士德遊戲2》即將在6月於衛視電影台、星衛HD電影台與FOX+三大平台同步推出。