畢業1年曝《偶像練習生》未公開秘密！許凱皓曬「限定收藏」：太感動

記者李玟儀／綜合報導

大陸選秀節目在這一兩年蓬勃發展，首代《偶像練習生》推出時引起一陣旋風，不過大部分時間觀眾看到的都是檯面上的東西，曾是練習生一員的許凱皓最近錄了一集「限時公開！開箱偶像練習生所有不能說的秘密！」與粉絲分享幕後的故事。

▲▼許凱皓分享《偶像練習生》中未公開的秘密。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

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許凱皓的影片介紹《偶練》節目中觀眾看不到的部分，像是以T恤顏色區分練習生等級，當時一次發了長袖、短袖兩款，不過錄節目時正值冬天，他的短袖幾乎全新的，離開節目時直接帶走，而在節目尾聲時，他更向服裝組工作人員收集了很多其他顏色款式的T恤當紀念，其中2件特別不一樣，因為有王嘉爾及李榮浩的簽名。

除了T恤之外，節目組也會發鞋子給練習生，有練舞時穿的運動鞋，一黑一白各一雙，後期又發了不同款式的鞋子，另外也有穿制服時搭配的小白鞋，基本上就像是在學校穿制服一樣。

▲製作單位幫每位練習生準備各款式鞋子。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

影片中許凱皓也分享在節目中鏡頭不太會帶到的東西，首先是一個「首次評級卡片」，當時節目只播出練習生們拿到的反應，沒有拍到裡面，他特別在鏡頭秀了一下，原來在第一次實時排名中他是第12名，比原先預想的6、70名好超多，讓他開心不已。

▲▼許凱皓分享《偶像練習生》中未公開的秘密。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

此外在最後一集中，所有練習生也收到來自製作單位的信，裡面寫著：「不要賴床，認真吃飯，努力學習，好好生活，依舊熱愛，永遠年輕，自在如風，江湖見！」密密麻麻的字讓許凱皓直呼很感動，這也是在節目中沒有曝光過的部分，透過他的鏡頭，讓好奇的網友終於有機會一探究竟。

▲製作單位給練習生們的信。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）