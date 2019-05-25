《聲林2》實體海選高雄場　26日中午11點加碼直播

▲5月26日聲林之王2實體海選高雄場 。（圖／ETtoday）

娛樂中心／綜合報導

《聲林之王2》台灣區實體海選高雄場，將於本週日(26日)在高雄大遠百登場！ETtoday從中午十一點開始直播，連續兩小時放送現場戰況。5月26日中午請鎖定ETtoday新聞雲、星光雲、App、粉絲團、聲林之王Youtube頻道，跟上《聲林之王2》高雄海選現場直播，發掘你心中的明日之星，說不定他就是這季的冠軍熱門人選！5月26日鎖定直播，揪團一起參與最強選秀節目—《聲林之王2》！

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點我直擊《聲林之王2》高雄海選現場

▲聲林之王人氣選手鄭可強及實力唱將孫盛希將到場擔任評審。（圖／ETtoday）

《聲林之王》第一季高品質的節目內容吸引了破萬選手報名第二季網路海選，上週(18日)舉辦台北場實體海選，也吸引超過五千人到現場一圓歌唱夢。《聲林之王2》實體海選高雄場將在5月26日上午10點於高雄大遠百登場，ETtoday於11點開始直播！當天邀請實力派唱將－希希孫盛希擔任評審，聲林學長—烏龜鄭可強為選手們加油，鄭可強也會分享去年參加第一季時的心情和比賽小訣竅。除此之外，風光入圍金曲獎的創作才女孫盛希也將分享她的評選標準。

聲量超大、萬人矚目的《聲林之王2》，會出現什麼令人驚喜的選手呢？5月26日中午11點鎖定ETtoday直播，帶你直擊高雄場海選現場！連續兩個小時，讓你在線上同步參與高雄海選！從中午11點到下午1點，不間斷播出「海選現場試唱實況」，還有機會聽到聲林學長鄭可強的演唱唷。鎖定ETtoday新聞雲，在家就可以一起嗨！

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