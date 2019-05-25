ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《聲林2》實體海選高雄場　26日中午11點加碼直播

▲聲林2實體海選高雄場 。（圖／ETtoday）

▲5月26日聲林之王2實體海選高雄場 。（圖／ETtoday）

娛樂中心／綜合報導

《聲林之王2》台灣區實體海選高雄場，將於本週日(26日)在高雄大遠百登場！ETtoday從中午十一點開始直播，連續兩小時放送現場戰況。5月26日中午請鎖定ETtoday新聞雲、星光雲、App、粉絲團、聲林之王Youtube頻道，跟上《聲林之王2》高雄海選現場直播，發掘你心中的明日之星，說不定他就是這季的冠軍熱門人選！5月26日鎖定直播，揪團一起參與最強選秀節目—《聲林之王2》！

請繼續往下閱讀...

點我直擊《聲林之王2》高雄海選現場

▲聲林之王2高雄海選出席藝人。（圖／ETtoday）

▲聲林之王人氣選手鄭可強及實力唱將孫盛希將到場擔任評審。（圖／ETtoday）

《聲林之王》第一季高品質的節目內容吸引了破萬選手報名第二季網路海選，上週(18日)舉辦台北場實體海選，也吸引超過五千人到現場一圓歌唱夢。《聲林之王2》實體海選高雄場將在5月26日上午10點於高雄大遠百登場，ETtoday於11點開始直播！當天邀請實力派唱將－希希孫盛希擔任評審，聲林學長—烏龜鄭可強為選手們加油，鄭可強也會分享去年參加第一季時的心情和比賽小訣竅。除此之外，風光入圍金曲獎的創作才女孫盛希也將分享她的評選標準。

聲量超大、萬人矚目的《聲林之王2》，會出現什麼令人驚喜的選手呢？5月26日中午11點鎖定ETtoday直播，帶你直擊高雄場海選現場！連續兩個小時，讓你在線上同步參與高雄海選！從中午11點到下午1點，不間斷播出「海選現場試唱實況」，還有機會聽到聲林學長鄭可強的演唱唷。鎖定ETtoday新聞雲，在家就可以一起嗨！

快點我看聲林2海選直播

飼主PO「每天進門畫面」！ 專注側臉暖暈8千人：多晚牠都等你

推薦閱讀

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手

蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

聲林之王, 聲林之王2, 海選, 高雄大遠百

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 泰劇《新鐵石心腸》閨房之吻甜炸！　霸道總裁「成人式撩妻」勾纏5分鐘
  2. 跟兒子差了40歲　徐若瑄「我要努力活久一點…」晚婚爸媽們全哭了
  3. 三上悠亞F罩杯夾住「這一根」！　左右狂晃…網友全瘋了：好暈
  4. 男星爆拖欠1800萬被告！　妻突PO「後悔送2棟房子給他」藏玄機
  5. 蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手
  6. 「暗黑周董」正面抱起呱吉「喊爽」：一起OO硬硬的！
  7. 吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」
  8. 最想把他印成紙鈔的日本男星！　山下智久被擠到第9…網：光拿著錢都開心
  9. 「這群人」展榮展瑞曝「媽媽釋出求救訊號」　2方法阻止負能量
  10. 激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366