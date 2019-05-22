《玩很大》黑隊隊長換他！　「直接帶女友錄影」PO照放話：來踢館

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》開播4年多，不只遊戲關卡新奇有趣，每集的來賓陣容也備受矚目，團隊22日出外景，可以看到楊晨熙和陳艾熙是黃隊成員，但這次黑隊隊長不但換人當，他甚至大方帶女友一起上節目，「來踢個館吧！」引起一票網友的高度期待。

▲納豆和依依穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／nadow0107）



請繼續往下閱讀...

納豆（林郁智）22日更新Instagram動態，只見他曬出《玩很大》黑隊隊服的照片，袋子上面貼有「隊長納豆」的貼紙，「Fighting!」看來已經做好奮力一搏的準備了，李易看了也留言力挺：「水喔！」





▲這集有兩對情侶檔來參加。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820、nadow0107）



格外引起討論的是，納豆帶女友依依一起踢館《玩很大》，真實CP組合被分配在同一隊，過程中又會擦出什麼火花，已經讓不少粉絲等不及節目正式播出，「加油，應該組三國隊的」、「趁KID不在趕快踢館！」

▲▼楊晨熙和陳艾熙是黃隊成員。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820、amberchenslife）



同樣被分配在黑隊的女成員是元元（吳婕安），曾在節目中開玩笑自稱「鬼嫂」的她把握搭車空檔和小鬼（黃鴻升）玩童顏APP，「小元元小鬼鬼」，兩人的臉在特殊濾鏡下一秒變得圓滾滾，相當可愛又好笑。

▲▼元元和小鬼玩開了。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



小鬼加入《綜藝玩很大》擔任小隊長以來，他的拚勁大家都看在眼裡，絲毫沒有偶像包袱，「我覺得大家好像誤會了，其實真正的偶像不管做什麼，都會有魅力在，即便是誇張的表演、砸派、翻滾，就是要娛樂大家。」重拾主持棒的同時，他也做好被罵的準備，「我希望能為節目增添不同的感覺，這種壓力其實是自己給自己的。」