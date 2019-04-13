陸版《命中注定》開拍4主角亮相！　陳欣怡改名了…情敵是「火箭少女」的她

記者陳芊秀／綜合報導

偶像劇《命中注定我愛你》被南韓、泰國翻拍過後，大陸也宣布開拍新版《你是我的命中注定》，並找來《雙世寵妃》的邢昭林、梁潔演出。劇組13日舉行開鏡儀式，演員陣容全數曝光，同時戲中男女主角也換了新名字。

▲大陸翻拍《命中注定我愛你》13日開鏡。（圖／翻攝自網路、微博／你是我的命中注定）

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不只換新劇名《你是我的命中注定》，男主角從「紀存希」改成「王析翊」，女主角從菜市場名「陳欣怡」改成「陳嘉欣」，繼續譜寫霸道總裁和便利貼女孩的故事。除了男女主角是邢昭林、梁潔，「火箭少女」傅菁扮演女友「安娜」，李九霖扮演「狄倫Dylan」，4人首度在開鏡儀式中同框。

▲陸版《命中注定》由邢昭林（左起）、梁潔、傅菁、李九霖共同演出。（圖／翻攝自微博／你是我的命中注定）

▲《命中注定我愛你》被翻拍韓版、泰版，現在又有陸版。（圖／翻攝自微博／你是我的命中注定）



此外，演員名單中還有劉雪華，格外引人關注。她現年59歲，從香港到台灣拍電視劇，在80、90年代是瓊瑤劇的御用女主角，代表作包括《啞妻》、《庭院深深》、《煙雨濛濛》等，最拿手的便是流淚演技，1999年嫁給名編劇鄧育昆，沒想到丈夫於2011年墜樓身亡，直到現在她仍活躍螢光幕前，每年都有作品，這次加入《你是我的命中注定》，扮演哪個角色也令人好奇。

▲劉雪華也將演出陸版《命中注定》。（圖／翻攝自微博／劉雪華）