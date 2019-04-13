國民岳父現身！原反對她進演藝圈　祈錦鈅看到爸爸秒爆哭

記者盧薇淩／台北報導

「國民女友」祈錦鈅（小鈅）13日舉辦首場「比心小幸福 簽唱會」，小鈅演唱新歌《比心小幸福》，和歌迷互動玩「比心幸福拳」，邀請「聲林之王」季軍許莉潔到場合唱歌曲《千年》，出道以來首場演唱會，小鈅爸爸也到場力挺，讓她瞬間淚崩，因為爸爸一路以來都不支持她走演藝圈，願意到場支持相當感動。

▲祈錦鈅簽唱會，爸爸到場力挺。（圖／WEBTVASIA TAIWAN）

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「國民岳父」現身，小鈅馬上噴淚，因為爸爸一路以來都不支持，但現在願意現身力挺，讓她覺得有家人支持，對她是最大動力；主持人玩笑說，祈錦鈅爸爸有韓國瑜明星臉，小鈅也開爸爸玩笑，笑說：「爸爸很早就禿了，沒有特意學（光頭造型）。」

簽唱會找來許莉潔當嘉賓合唱，小鈅說：「之前我們有一起拍袁詠琳的《終於勇敢了》MV，當時就有注意她，很欣賞許莉潔的歌聲，覺得她歌聲很有能量，未來一定是小天后，自己是一直想找她合作，本來想說透過臉書傳訊息，但因為臉皮太薄，就拜託公司的人提出邀約。」主持人請小鈅教許莉潔擺出名模姿勢六連拍，許莉潔說：「最擔心的就是跟小鈅合照 ，覺得她的臉真的太小了啦！我可能要離小鈅5步的距離，或站小鈅後面側身讓她擋住我，最近也很努力瘦身當中，希望有天可以變得跟小鈅一樣美！」

▲祈錦鈅和許莉潔合唱。（圖／WEBTVASIA TAIWAN）

小鈅在簽唱會上感性表示，想爭取更多演出機會，這次的節目安排都以歌曲演出為主，想讓大家專注自己的歌聲和演唱，發片之後，每天都很充實學習，除了有件事很不能習慣。因為個性非常外向，喜歡旅遊跟歐美黝黑膚色，現在因為工作太多又是學生歌手，已經2年沒到海邊趴趴走，許願可以有一個海攤假期，希望放暑假時可以達成願望。

▲祈錦鈅舉辦首場簽唱會。（圖／WEBTVASIA TAIWAN）