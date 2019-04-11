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蕭亞軒消失1年「露臉」了！　紫髮自拍照網暴動

記者陳芊秀／綜合報導

天后蕭亞軒（ELVA）全面停工消失娛樂圈將近1年，11日終於曬照「Miss me ?? I miss ME」，留言串狂洗版，全是粉絲哭泣回應「好想念妳啊！」她早前傳出罹患怪病，不但常劇烈頭痛、莫名發高燒，還嚴重失聲，導致演唱會、專輯全都陷入停擺狀態。

▲▼蕭亞軒罹病消失1年，難得曬自拍照。（圖／翻攝自Facebook／蕭亞軒）

▲蕭亞軒罹病消失1年，難得曬自拍照。（圖／翻攝自Facebook／蕭亞軒）

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蕭亞軒於2018年3月傳出罹患怪病，令外界擔心不已，上次在社群網站曬正臉照，已經是快1年前的事。她調養身體這段時間，工作、專輯全都暫停，2018年底曾曬出朋友的手寫聖誕卡片，疑似透露自己的心聲，卡片上頭寫著：「「Dear Elva，我有一段話想要送給你，在人生的海洋上航行，要好好的掌握舵跟帆，如航向一直面對西方，將看不到日出的美麗，就算途中遇到暴風雨，也只是讓空氣更清新。我們一起更好！」

粉絲苦等許久，蕭亞軒終於更新自拍照，短髮染成紫色，遮住半張臉，而且近距離入鏡，嘴巴微開，貼文一句話「Miss me ?? I miss ME（想念我嗎？我想念我）」，更是吸引眾人激動回應「回歸好嗎」、「是的，我想念妳」、「我的老天爺啊！想死妳了」、「以後不許玩失蹤」，更新近況掀起網路一陣騷動。

▲▼蕭亞軒罹病消失1年，難得曬自拍照。（圖／翻攝自Facebook／蕭亞軒）

▲蕭亞軒染紫髮，粉絲超激動。（圖／翻攝自Facebook／蕭亞軒）

 
 

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