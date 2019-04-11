日本版《PRODUCE 101》來了！　參賽5條件曝光「外國人也行」

▲日本推出《PRODUCE 101 JAPAN》。（圖／翻攝自推特／PRODUCE 101 JAPAN）

記者陳芊秀／綜合報導

《PRODUCE 101》要推出日本版了！該節目源自南韓電視台Mnet，每季海選偶像組成限定團體，人氣狂掃全球，同時也吸引大陸、泰國等地爭相製作同類型節目，現在節目授權推出日版《PRODUCE 101 JAPAN》，並於11日召開記者會，主持陣容率先曝光！

據日媒《Oricon》報導，《PRODUCE 101 JAPAN》將海選出101位參賽者，經過激烈挑戰，贏得出道機會。該節目所有選拔過程，百分百交由全國民眾投票決定，最終獲勝的成員，將於2020年組團出道，未來活動據點不侷限在日本，也會在海外演出。

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《PRODUCE 101 JAPAN》主辦單位由吉本興業和韓國娛樂公司CJ ENM等合作，有關參賽資格，日方表示「住在日本的外國人也可以參加」，並且是日本最大規模，光是製作預算就將近數十億日幣。招募時間從4月11日至5月底，年齡是接受義務教育後滿16歲以上，30歲以下，居住在日本的男性，不分自薦或他人推薦（他人推薦需要本人同意），且報名時不能隸屬於其他經紀公司，未成年需要家長同意。

▲官方推特公開視覺海報，報名日期到5月底。（圖／翻攝自推特／PRODUCE 101 JAPAN）

此外，《PRODUCE 101 JAPAN》的主持重任，交由人氣諧星團體「NINETY-NINE」的矢部浩之、岡村隆史，兩人在1995年曾主持選秀節目《ASAYAN五花八門淺草橋》和音樂人小室哲哉、淳君合作挖掘素人，誕生人氣女團「早安少女組」。

《PRODUCE 101 JAPAN》選秀活動即將開始，同時也在日網展開熱烈討論，和韓版最大不同點，是參賽者報名時不得隸屬任何一間娛樂經紀公司。有人推測是為了避開複雜的合約問題，「在日本有經紀約很麻煩的」、「比傑尼斯（偶像）更有人氣就好玩了」，還有人擔心日本民眾的審美觀，「在日本有人氣的臉，在世界上好像不通用」，還有人敲碗製作女版《PRODUCE48》，節目尚未播出已經先轟動。

【PRODUCE 101 JAPAN 報名參賽資格】

①年滿16歲以上到30歲以下的男性

②報名時間點，不得隸屬於任何一家娛樂經紀公司

③居住在日本的男性，外國人也可以

④允許自我推薦，他人推薦需要本人同意

⑤未成年需要家長同意

