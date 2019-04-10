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景點拍美照「墨鏡正妹」熱心幫忙！　她拍完搭話「妳很像周揚青」…竟是本人

記者李湘文／綜合報導

網紅周揚青憑藉獨到的時尚品味，經營自己的網拍事業有成，平時也親自擔任試穿模特兒，對於如何拍出美照頗有心得。她最近前往美國，不忘在景點拍下「網美照」留念，也熱心協助另一對夫妻，未料最後幫路人老婆拍完照，對方親切搭話，竟說出「妳長得很像周揚青」，讓她忍不住發笑。

▲周揚青教路人夫妻拍照。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

▲周揚青拍美照經驗豐富。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

周揚青近日在美國四處觀光，不只在洛杉磯觀看NBA球賽，也前往熱門景點「Paul Smith粉紅牆」，坐在充滿少女氣息的粉色牆壁前面，卻穿著全黑潮服、紅框墨鏡，拍出充滿個性的美照。

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▲周揚青教路人夫妻拍照。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

▲周揚青在Paul Smith粉紅牆拍照留念。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

就在周揚青拍照的同時，巧遇另一對也來自大陸的夫妻，眼看老公實在是不太會拍，怎麼樣都無法讓老婆滿意，她在旁邊「實在看不下去」，便熱心上前幫忙。她發揮專長，告訴老公怎麼拍比較好，也順便教老婆擺其他pose，好不容易拍出讓女方滿意的照片。

照片拍完了，路人女生開始跟周揚青閒聊，忽然就說出：「欸妳長得很像一個人，誰來著……喔喔對，周揚青！」殊不知，她面前站的其實就是周揚青本人，而自己還讓對方親自指導拍照！

▲周揚青教路人夫妻拍照。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

▲周揚青幫路人夫妻拍照，被說「長得像周揚青」。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

周揚青透過Instagram分享這個插曲，不忘發揮幽默感，隔空向那位沒認出她的路人女生喊話：「是麼，所以那妳說說是我好看還是周揚青好看？」網友看了這個小故事，調皮地配合說道「我覺得妳比較好看」，她接口：「其實我也這麼覺得。」一來一往逗得其他人發笑。

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