莎莎挖坑問送命題…「學姐」黃瀞瑩曝：每天被柯P惹火

記者李欣容／綜合報導

「學姐」黃瀞瑩日前到莎莎、ANDY老爹、Budi所主持的TVBS網路節目《不推怎麼行》擔任嘉賓，一行人在草地上野餐，Budi還上演貼心餵食秀。學姐平時工作壓力大，被問到最近一次生氣是什麼時候，她笑說，「每天！」

▲TVBS《不推怎麼行》跟著國民學姐野餐去。（圖／TVBS提供）

為了替廣大網友謀福利，Budi詢問學姐平時常出沒的地方，學姐巧回：「在台北市的範圍內都可以看到我。」沒想到莎莎爆料：「她都在市政府樓下餐廳吃50元便當。」更大膽提問：「妳老闆最近一次惹妳生氣是什麼事情？」學姐竟直白回：「他好像每天都在惹我生氣！」

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▲學姐（右）爆料老闆每天惹她生氣。（圖／TVBS提供）

學姐帶主持群到她的私房景點野餐，ANDY老爹和Budi也準備了「2019必吃高顏值團購美食」搭配學姐及莎莎的高顏值。

一行人吃了小龍蝦、爆漿珍奶小籠包、韓團最愛三明治等，讓莎莎直呼太夢幻。大夥在草原上大啖美食，莎莎好奇追問學姐：「妳以前都會跟男朋友來這邊約會喔？」學姊害羞避談：「不好說不好說！」

▲學姐帶主持到她的私房景點野餐。（圖／TVBS提供）

Budi貼心餵學姐吃蝦，還擔心手會不會被粉絲砍，莎莎卻突破盲點反問：「學姐有含住你的手指嗎？」嚇得Budi立刻撇清：「我沒有碰到喔！」

▲Budi餵學姐吃蝦。（圖／TVBS提供）

身為北市府副發言人，學姐的口才流利不在話下，連講美食口感也頭頭是道，讓Budi大為傾倒：「其實學姊很會主持耶！」