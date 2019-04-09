F.I.R新主唱被酸潛規則上位！友也被圍剿..22歲新人崩潰爆哭

記者盧薇淩／台北報導

樂團F.I.R.主唱Faye退團後，找來Lydia韓睿擔任新主唱，睽違6年將推出新輯《末日青春：補完計劃》，首波主打歌《愛上屬於你的天空》MV描繪主角遭逢同儕霸凌後，在絕望中找到勇氣，重新面對挑戰的故事，正如F.I.R.自從換了主唱後，韓睿慘遭網路霸凌，甚至有網友酸她靠潛規則上位，年僅22歲的她，也透露因網友言論崩潰落淚。

▲F.I.R新歌描述霸凌故事。（圖／華研提供）

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去年10月新加入F.I.R.的Lydia韓睿坦言，雖然很早就沒使用社群網路，但仍不時會從身邊朋友口中聽到他們轉述的不善評論，也看到朋友因為在網路上恭喜她圓了歌手夢想，而引來大批網友攻擊筆戰，很無奈，更對朋友感到抱歉。身為新人，心情大受打擊，在錄音室裡崩潰落淚，但她告訴自己，只有做好自己的本份，把歌唱好，才能不辜負支持她的歌迷。

F.I.R.三人雖然在學生時代沒有被霸凌的經驗，但近期面對網路上的霸凌，也讓三人各自有不同體會。團長陳建寧老師一手創立「F.I.R.」這個音樂品牌，F.I.R.的音樂也都是由他和阿沁所製作、把關，但看到網路上惡意批評他和阿沁只不過是「在後面彈樂器的」，他痛心地表示：「非常難過音樂工作者的價值被貶得這麼低。在音樂世界裡，不是只有站在前面演唱的主唱才有價值，在旁邊彈奏樂器的音樂人、在幕後寫歌、製作歌曲的老師，所有參與者都一樣重要。」

▲F.I.R主唱韓睿遭受網路霸凌。（圖／華研提供）

阿沁也同意建寧老師：「我把自己最好的作品都貢獻給F.I.R.了，F.I.R.所擁有的成績是所有人一起努力的結果，每一首好歌詞、曲、歌手都是相輔相成的。」面對各種不理性評論，兩人有志一同，要用他們一直守護、一直持續製作的好音樂為自己辯護。