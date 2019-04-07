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《聲林》嘪瑋鵬曾慘到「0」收入　「向日葵」背後的原因：是憂鬱

記者林彥君／專訪

 大型歌唱選秀節目《聲林之王》選手嘪瑋鵬（小嘪），在參賽時以「向日葵」的面具來代表自己，外型陽光的小嘪，透露在剛退伍時經歷一段憂鬱期。小嘪樂愛表演，曾因表演工作不穩定，月收入不到一萬元，還慘到零收入，需要靠家人支柱，讓他一度想放棄音樂的夢想。

▲▼嘪瑋鵬。（圖／ETtoday）

▲嘪瑋鵬參賽時戴「向日葵」面具。（圖／ETtoday）

小嘪從華岡藝校、台藝大畢業，一直都專注在表演工作上。小嘪說曾到大陸拍戲，雖是接演小角色，但非常投入、認真，直到該戲快殺青，小嘪想到自己的接下來的工作沒著落，心情陷入低潮，躲在房間裡崩潰大哭，「我不知道我的未來在哪裡？」

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▲▼嘪瑋鵬。（圖／嘪瑋鵬提供）

▲嘪瑋鵬外型亮眼，是量子娛樂旗下藝人。（圖／嘪瑋鵬提供）

小嘪表示，低潮了一年多才逐漸調整心態，在去年年初開課當音樂老師，讓自己在表演之餘，有其他時間教課維持收入。小嘪在教歌唱課時很嚴謹，會注意每一個細節，也會注意學生上課時反應，有次發現班上有位女學生心情憂鬱，「她上課時跟我說，她沒辦法唱歌。」課後決定找該位女同學聊天。

▲▼嘪瑋鵬。（圖／嘪瑋鵬提供）

▲嘪瑋鵬在表演工作外，也是一位音樂老師。（圖／嘪瑋鵬提供）

在聊天中，嘪瑋鵬發現女同學有憂鬱傾向，想到過去的自己，於是和她分享自己過去的負面情緒、經驗，並安慰女同學說：「這個世界還有好多好玩的事情，等著我們去發現，不要專注在那些讓妳傷心難過的事。」讓女同學聽完難過落淚，「有這種負面傾向的學生，最需要的就是傾聽。」

▲▼嘪瑋鵬。（圖／嘪瑋鵬提供）

▲嘪瑋鵬非常享受在歌唱的氛圍中。（圖／嘪瑋鵬提供）

小嘪也會傾聽自己的聲音，原本因經濟壓力想找份「穩定」的工作「養活自己」，看到《聲林》的賽制，讓他燃起一線希望，「《聲林》是我給自己的最後一次機會，想試試自己有沒有機會被大家看見。」因為嘪瑋鵬在節目中表現亮眼，擁有一票粉絲支持，現在他是量子娛樂旗下的藝人，小嘪很珍惜這次機會，「謝謝量子把我簽下來，接下來我會繼續努力。」

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嘪瑋鵬, 聲林之王

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