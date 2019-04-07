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小虎隊成軍30年！　蘇有朋C位飆唱《青蘋果樂園》…吳奇隆、陳志朋說話了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人蘇有朋擔任選秀節目《創造營2019》班主任，首集播出先大秀舞蹈，唱跳Rap版《青蘋果樂園》，驚艷觀眾。他加入「小虎隊」爆紅，男團成軍至今正好滿30周年，畫面燃起粉絲期盼合體，對此吳奇隆、陳志朋也說話了！

▲▼蘇有朋《創造營2019》唱Rap版《青蘋果樂園》燃爆全場。（圖／翻攝自微博／吳奇隆、蘇有朋、陳志朋） 

▲吳奇隆、蘇有朋、陳志朋開約，小虎隊成軍30年要合體啦！（圖／翻攝自微博／吳奇隆、蘇有朋、陳志朋）

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現年45歲的蘇有朋翻唱《青蘋果樂園》，這次獨站C位，舞蹈身段又重回偶像時期，舉手投足燃爆全場，也掀起網友熱烈迴響。他為了勝任班主任的任務，從基礎訓練重新學起，並勤練瑜珈，拍戲受傷造成沾黏的肩膀得以拉開，早前「杜飛搞笑做瑜珈」成為熱搜話題，其實正是因為在練舞。

▲▼蘇有朋《創造營2019》唱Rap版《青蘋果樂園》燃爆全場。（圖／翻攝自微博／蘇有朋工作室）

▲蘇有朋《創造營2019》唱Rap版《青蘋果樂園》燃爆全場。（圖／翻攝自微博／蘇有朋工作室）

▲▼蘇有朋透露練舞秘辛，吳奇隆、陳志朋回應了。（圖／翻攝自微博）

▲蘇有朋透露練舞秘辛。（圖／翻攝自微博）

蘇有朋寫道：「算起來短短1分半的班主任秀，花了我大約3個月的時間。」他的舞蹈不只感動觀眾，吳奇隆回應「這就是我兄弟，真牛！說好了請吃飯，我跟志朋等你。」隨後陳志朋也表態「別光說不練 趕緊約起來」，3人隔空互動，讓粉絲激動「我已經留好時間」、「期待小虎隊合體」、「我們一直都在，我們一直期待！」

▲▼蘇有朋透露練舞秘辛，吳奇隆、陳志朋回應了。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆回應約吃飯，還tag陳志朋。（圖／翻攝自微博）

▲▼蘇有朋透露練舞秘辛，吳奇隆、陳志朋回應了。（圖／翻攝自微博）

▲陳志朋留言「別光說不練 趕緊約起來」，蘇有朋比心回應。（圖／翻攝自微博）

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小虎隊, 蘇有朋, 創造營2019, 吳奇隆, 陳志朋

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