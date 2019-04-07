國中就入圍金馬獎　張捷出道16年每天被媽問：要不要換工作？

記者李欣容／專訪

張捷國中就憑著電視劇《孽子》出道，後又演出李康生執導電影《不見》入圍第40屆金馬新人，頂著年少得志光環，卻也籠罩在壓力之下，當兵那年，他被國防部點名拍《莒光園地》，突然間不知道怎麼演戲，笑說，「當兵會變笨可能是真的！」這次和歐陽妮妮合作電視劇《腦波小姐》，他被妮妮直率的天性感染了。

▲張捷私下愛打電動。（圖／記者張一中攝）

張捷對歐陽妮妮的印象停留在200元新聞事件，和普通人一樣，他也對歐陽家感到好奇，以為她是個大小姐，但相處後才發現，妮妮個性率真，「她非常有家教，脾氣很好，而且個性非常真，她可能就只是撿到200元，很開心PO個文，沒有想到後續的事情。」兩人在片場一有空就是在一起打電動。

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▲張捷出道16年。（圖／記者張一中攝）

張捷國中一年級就出道，抱著對演藝圈的新鮮感，以為拍戲很快，10分鐘的畫面應該10分鐘就拍完，「那時候家長說當經驗就好，18歲後開始覺得不能把這當經驗，我對這很有興趣。」也是從那時候開始，他每天都背負壓力，不過壓力對他而言，就像是照亮前方道路的明燈。

▲張捷剛出道就入圍金馬獎，給自己壓力不小。（圖／記者張一中攝）

在過程中難免遇到撞牆期，印象最深的是當兵時，他被國防部抓去拍了《莒光園地》，在那之前他已經半年沒演戲了，「那時候一瞬間不知道怎麼演戲，我演一個長官輔導新兵，聽起來很簡單，可是當兵變笨可能是真的，整個人都空掉，忘記怎麼表演了。」

▲張捷當了兵反而不知道怎麼演戲。（圖／記者張一中攝）

退伍後第一步片是跟張書豪合作的《火車情人》，他逐漸發現，為什麼工作人員、實習生年紀都很小，自己的時代似乎已經過去，同劇演員孟耿如還在現場虧，「她還一直鬧我，說什麼捷哥、捷哥，我還要叫她耿如姐呢。」

影響張捷最深的是前輩柯俊雄，「他跟我說當演員最重要是觀察，觀察身活周遭一切，自己的感受也好，別人感受也好，當感受多了，觀察多了才可以把你的表演做到最好。」

▲雖然當演員、導演收入不穩定，但張捷不想放棄。（圖／記者張一中攝）

除了演戲外，張捷也想當導演，也有開始寫劇本，偏懸疑推理較多，問他想找誰當男女主角，他想了想後說，「我寫得好像都沒有...女主角，但男生我有問鳳小岳啦，可以邀他拍，他也說好。」

張捷5句話3句不離在台灣拍戲真的辛苦，「我家人應該算支持啦，媽媽收到專訪、新戲上映等等都會轉發給親朋好友，但馬上又會問『你要不要去找份正常工作』。」讓他哭笑不得。

▲張捷在新戲《腦波小姐》飾演心理醫師。（圖／記者張一中攝）