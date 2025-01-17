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鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸網紅凌達樂因撞臉男團EXO前成員鹿晗，曾使用「鹿哈」這個藝名活動，靠著模仿鹿晗進行直播帶貨，賺了不少錢。凌達樂近日在一片粉紅色的花海中成功向女友求婚，甜蜜影片曝光後在網路上引發了廣泛的關注與討論。

▲鹿哈結婚，不少網友錯認成鹿晗。（圖／翻攝自微博）

▲鹿哈結婚，不少網友錯認成鹿晗。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒報導，凌達樂15日向女友求婚，求婚現場的畫面隨後在微博上迅速傳播。從現場的影片可以看到，求婚的整個場景以粉紅色為主題，華麗的布置讓人印象深刻。場地上擺滿了粉紅色玫瑰花，還有粉紅色的兔子、城堡，以及璀璨的紅煙，整個場面既浪漫又壯觀，營造出夢幻般的氛圍，也可看出他對女友的用心。

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▲鹿哈結婚，不少網友錯認成鹿晗。（圖／翻攝自微博）

▲鹿哈結婚，不少網友錯認成鹿晗。（圖／翻攝自微博）

▲鹿哈結婚登上熱搜。（圖／翻攝自微博）

凌達樂曾因「海撈億元」事件引發關注，這次求婚成功的消息再次讓他引起了網友熱議，「鹿哈向女友求婚成功」瞬間登上微博熱搜，不少網友一時沒看清楚，以為是鹿晗向女友關曉彤求婚，紛紛留言「蹭吃蹭喝蹭流量，這位是老天讓他蹭的」、「靠著模仿明星發了大財，有時候這人的命運啊」、「看成鹿晗了」、「我承認我瞎了…看成鹿晗」、「這詞條太容易誤導人了」、「點進來還想說怎不是關曉彤」。

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