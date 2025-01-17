于美人讚兒子表現可圈可點　談謝金燕兒子親生父親忍不住說了

記者葉文正／台北報導

知名主持人于美人今天參加三立尾牙，他被問到藍委擬刪除公視部分預算，忍不住發言表示：「可能要謹慎思考，國家偉大不一定靠建設，要謹慎思考。」←認為刪除公視預算還是要想清楚。

▲ 三立尾牙-于美人 。（圖／記者黃克翔攝）

于美人被問到是否幫員工們加碼送獎金？她笑說：「輪不到我啦，你們沒看到張董10萬10萬的捐，但我們《超級紅人榜》15年了，現在已經不是台語選秀 更是傳承，好開心可以做這個節目，也難得從地方角度去看這個節目。

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▲于美人被問到謝金燕的問題 。（圖／記者黃克翔攝）

至於公視可能被刪減預算，于美人也謹慎表示：「這可能要謹慎思考，國家偉大不一定靠建設，要謹慎思考，尤其這幾年，戶數越來越少，如果按照原來概念去給預算肯定是辛苦的，危機就是轉機。」而他也被問到跌倒後的傷況，她則笑說，「我的重點是，鼓勵大家站起來 大家都只看到我跌倒啊，結果 Lulu、陳漢典都有慰問，每個人都問我頭還好嗎？但其實我是撞到膝蓋。」

而于美人愛兒Max目前在香港酒店工作，她也透露：「兒子已經回去了，這次跟他聊，才發現中文教育要加強，他祝我新年快樂，我叫他總結一下去年一整年表現， 他說『媽，我表現的可圈可點，因為好的都被圈起來壞的都被點出來』 ，這就是我可圈可點的兒子，哈哈哈哈。」』並表示兒子已經是儲備幹部。

于美人說兒子農曆年才 會再回來，我一定會非常提示他要包紅包，但她也說「我跟你說，有就好了啦！（不用想有多少），她沒有跟你拿就不錯了。」她也提到自己屬蛇，這是我的本命年，要謹言慎行，也綁紅線，因為犯太歲，拜託你們不要挖坑給我跳，哈哈哈哈。

她也被問到謝金燕孩子的爸爸，她則說：「謝金燕這麼獨立把孩子拉拔長大，不容易，誰知道真實情況是什麼，過多的猜測都是困擾。」