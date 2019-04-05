《辛普森家庭》出現她名字！　鄧福如一看字幕崩潰：不要亂說話喔

記者李湘文／綜合報導

藝人鄧福如（阿福）有著俏皮搞怪性格，經常透過網路分享有趣的生活點滴，療癒不少粉絲。她5日更新Instagram，上傳卡通《辛普森家庭》的截圖，發現節目中居然出現自己的名字，只不過內容卻讓她大崩潰：「你不要亂說話喔！」

▲鄧福如。（圖／翻攝自鄧福如Instagram）

FOX《辛普森家庭》最近播出的劇情中，花枝成為大學新鮮人，遇到來自不同地方的室友。其中，一位室友留著花椰菜髮型、擦著鮮豔口紅，向她自我介紹：「常常有人說我長得像阿福凳福爐。」雖然變換了幾個字，仍被觀眾一眼看出就是在說「阿福鄧福如」。

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▲鄧福如看到《辛普森家庭》出現自己的名字崩潰。（圖／翻攝自鄧福如Instagram）

有趣的是，鄧福如本人也看到了這一段，但對於台詞完全無法認同，把截圖PO到Instagram後，崩潰大呼：「常常有人你不要亂說話喔！」激動又幽默的反應令眾人爆笑。有網友笑說《辛普森家庭》預言超準，猜測鄧福如以後可能真的也會出現這種造型，讓她再度抓狂：「不會預言成功，你不要吵。」

▲鄧福如變成《辛普森家庭》取材對象。（圖／翻攝自鄧福如Instagram）

事實上，鄧福如的老公HowHow（陳孜昊）也好幾次被《辛普森家庭》寫進台詞，被吐槽「邊緣人」、「臭叛徒」、「自己穿女裝用假音」等，往往令觀眾會心一笑。這回阿福也成為台詞一部分，網友調侃他們「常常變成辛普森劇情的夫妻」、「這也算一個成就」。