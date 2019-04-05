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這是白癡公主？「藏起長髮」瞬間帥炸　粉絲被電歪：以為周渝民池昌旭

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「白癡公主」極具個人特色，總是留著長直髮和齊瀏海，加上一張招牌厭世臉，鮮明的形象令人印象深刻。不過，她最近PO出一支雪中影片，用毛外套把自己包緊緊，一頭長髮全都收起來後，竟瞬間出現憂鬱男神氣質，讓不少粉絲大驚「還以為追蹤了哪位帥哥」！

▲白癡公主「藏起長髮」帥炸。（圖／翻攝自白癡公主Instagram）

▲白癡公主「藏起長髮」帥炸。（圖／翻攝自白癡公主Instagram）

▲白癡公主總是維持同樣髮型和招牌厭世臉。（圖／翻攝自白癡公主Instagram）

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影片中，白癡公主因為天氣寒冷，不僅拉起毛茸茸的外套帽子，也把高領衣服拉到下巴，只露出一部份眼、鼻、嘴，然而收起了一頭長髮之後，單看濃眉大眼卻顯得格外俊美，加上憂鬱眼神，乍看就像男明星。她自己也開玩笑：「以為哪來的帥哥？」但她帥不過10秒，影片拍到最後，突然翻了個大白眼，瞬間破壞憂鬱氣質。

▲白癡公主「藏起長髮」帥炸。（圖／翻攝自白癡公主Instagram）

▲白癡公主藏起長髮拍影片，瞬間變帥。（圖／翻攝自白癡公主Instagram）

▲白癡公主「藏起長髮」帥炸。（圖／翻攝自白癡公主Instagram）

▲最後還是送上白眼。（圖／翻攝自白癡公主Instagram）

難得看到白癡公主不一樣的造型，許多粉絲都被驚豔，大呼「好電」、「帥到快愛上」、「還以為追蹤到哪一個歐巴」，甚至誇讚她像池昌旭、周渝民、蕭敬騰、胡歌、陳學冬等男藝人，給予各式各樣的讚美，但也笑說看到最後的白眼「就崩壞了」。

▲白癡公主「藏起長髮」帥炸。（圖／翻攝自池昌旭Instagram、周渝民微博）

▲粉絲稱讚白癡公主帥起來就像池昌旭、周渝民。（圖／翻攝自池昌旭Instagram、周渝民微博）

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