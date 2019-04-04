生完2胎曾崩潰：穿泳衣好想死！　陳泱瑾拚1年瘦回來…「長腿泳裝照」辣翻

記者李湘文／綜合報導

「網拍女神」陳泱瑾（Grace）在2012年結婚後，接連生下女兒Toby、兒子Theo，但剛生完的時候身材一度走樣，曾無奈自嘲「穿泳衣拍照都好想死」。不過，她靠著運動、控制飲食，漸漸回復曲線，4日難得又曬出泳裝照，露出長腿和翹臀，被不少粉絲大讚「身材超好」！

▲陳泱瑾連假帶著小孩出遊。（圖／翻攝自臉書／Gracetw 陳泱瑾）

趁著清明連假，陳泱瑾和老公帶著小孩出遊，雖然一路塞車，花了快7小時才到達目的地，仍然不影響好心情，樂觀表示：「連假出遊就是要享受人擠人一起塞車、才叫連假啊！」抵達住宿的地方後，她也把握時間，換上泳衣跟小孩一起玩，並分享由Toby掌鏡的照片，大讚：「女兒的隨手拍真的很強。」

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▲陳泱瑾曝光女兒幫忙拍的泳裝照。（圖／翻攝自臉書／Gracetw 陳泱瑾）

照片中，陳泱瑾穿著黑色連身泳裝，不只前面領口是深V設計，轉到後面也露出大片美背，久違展現出性感的一面。她作為網拍模特兒，在鏡頭前擺pose駕輕就熟，微微彎曲膝蓋顯得腿更長，不過一轉身仍發現小腹不是平的，自嘲：「這幾天是媽媽模式～就放過自己吧！」更笑說晚上要來開支紅酒享受。

▲陳泱瑾去年曾哀嘆身材線條走樣。（圖／翻攝自臉書／Gracetw 陳泱瑾）

事實上，陳泱瑾剖腹生了2胎，去年曾PO出穿比基尼的照片，身材緊實程度大不如前，自己看了也哀號「穿泳衣拍照都好想死」、「身體不緊好討厭」。不過，她後來認真調整飲食，加上適當的運動，慢慢恢復身材，這回曬出泳裝照，讓不少粉絲驚豔「身材真的超好」、「噴鼻血」、「已經很火辣了」。

▲陳泱瑾透過自身努力，慢慢回復產前身材。（圖／翻攝自臉書／Gracetw 陳泱瑾）