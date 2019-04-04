《與惡》姐弟惹淚！他揭幕後苦功　事前「支開經紀人」找曾沛慈

記者盧薇淩／台北報導

公視《我們與惡的距離》熱播中，在最新一集中，「應家姐弟」的互動橋段令人噴淚，近日曾沛慈、林哲熹到POP Radio《POP大國民》接受主持人蔡詩萍專訪，立刻被稱讚有「姊弟臉」，兩人也透露這些真摯演出其實其來有自，原來敬業的林哲熹演出事先透過公司找她聊聊，聊天時甚至先請經紀人離場，想透過單獨聊天，建立姐弟之間的默契。

▲曾沛慈、林哲熹在《與惡》中的演出令人噴淚。（圖／公視提供）



在《與惡》開拍前，曾沛慈才首次見到林哲熹。曾沛慈表示當時兩人不認識，林哲熹透過公司想約她聊聊，曾沛慈說當時心情很忐忑：「要聊什麼？不是讀完本了。」她回憶，當時林哲熹甚至要求經紀人離場，因為與曾沛慈飾演姊弟，「一定要習慣說話」，他與曾沛慈在戲前從角色、日常生活到價值觀什麼都聊，也建立起如親人般的熟悉感。



不只事前準備功夫讓曾沛慈想對林哲熹表示感謝，曾沛慈也回憶，與林哲熹對戲的當下，幾度「眼淚都飛出來」，她講到語帶哽咽，讓聽眾立刻留言抓包：「阿慈入戲了！」相較曾沛慈，林哲熹則表示不太需要醞釀情緒就能入戲，因為有充分的準備時間理解角色，「故事已經是扎扎實實的打到心理」。

請繼續往下閱讀...

▲曾沛慈、林哲熹上電台訪問。（圖／pop radio）



曾沛慈飾演的「應思悅」在《與惡》被設定為「唯一的普通人」，編劇呂蒔媛曾經對她說明角色「就三八就好啦！這部戲的笑點就靠你了」，曾沛慈認為，應思悅應該是一顧溫暖的力量，「是可以『笑』的人」；林哲熹則補充「應思悅就是擁有普通人的煩惱」，想把身邊的人都照顧好，除了帶給他人力量，也將在後面的集數裡成為大家的正能量。

▲▼曾沛慈、林哲熹在演出前先對話增進關係。（圖／pop radio）